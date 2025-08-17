KTAMS, KAMUSEN ve Kamu-İş'in grevi devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) tarafından, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle başlatığı grev yarın da devam edecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, üçüncü gününe girecek grev nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yapılacağını belirtti.

Sendikalar grev ve eylemle ilgili saat 9.00’da basın açıklaması yapacak.