KSTÜ 1. Burs ve Giriş Sınavı 16 Mayıs’ta yapılacak

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) 1.Burs ve Giriş Sınavı 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, ülke genelindeki liselerde, Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Tanıtım Birimi’nden Zeynep Öz ile üniversitede çalışan bazı öğretim görevlileri, öğrencilere okul hakkında bilgi veriyor.

Tanıtım günleri hakkında değerlendirme yapan KSTÜ Genel Sekreteri Cenk Paşa her öğrenci ile birebir iletişime geçmenin önemli olduğunu belirtti.

KSTÜ şu ana kadar Değirmenlik Lisesi, İskele Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Esin Leman Lisesi, TED KKTC Koleji, Polatpaşa Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Atatürk Meslek ile Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi öğrenciler ile bir araya geldi.