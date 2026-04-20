“Krizi konuşacak bir hükümet yok”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektörünün derin bir krize sürüklendiğini belirterek, yaşanan gelişmelerin yalnızca turizmle sınırlı kalmayacağını, sanayi ve ticaret başta olmak üzere tüm ekonomiyi etkileyecek bir daralma sürecinin kapıda olduğunu söyledi.

Çağıner, savaşın hız kesmeden devam ettiğini ve belirsizliğin sürdüğünü vurgulayarak, enerji maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini ancak mevcut seviyelerin iki ay öncesine göre yaklaşık yüzde 45 daha yüksek olduğunu ifade eden Çağıner, bu durumun özellikle havacılık sektörünü ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Jet yakıtında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı uçakların yerde kaldığını, seferlerin ise yüksek maliyetlerle gerçekleştirildiğini belirten Çağıner, bunun turizme doğrudan darbe vurduğunu kaydetti. “Oteller boş, maliyetler çok yüksek ve ileriye dönük turist beklentisi neredeyse sıfır” diyen Çağıner, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs arasındaki uçak bilet fiyatlarının “astronomik” seviyelere ulaştığını ifade eden Çağıner, bu durumun destinasyona olan talebi ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti. Sektörde işten çıkarmaların başladığını da açıklayan Çağıner, turizmin ardından sanayi ve ticaret sektörlerinde de kan kaybının hızlanacağını öngördü.

Ekonomide daralma, artan işsizlik ve daha büyük bir krizin kapıda olduğu uyarısında bulunan Çağıner, hükümete de sert eleştiriler yöneltti. Çağıner, “Krizi konuşacak bir hükümet var mı? Yok” ifadelerini kullanarak, yaşanan sürece karşı gerekli adımların atılmadığını sözlerine ekledi.