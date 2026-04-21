“Kriz kalıcılaştı, güven tükendi”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Son Siyasi Gelişmeler” başlıklı konuşmasında ülkede yaşanan krizlerin süreklilik kazandığını ve bunun yapısal bir yönetim zafiyetine işaret ettiğini söyledi.

Baybars, ülkede güven sorununun çözülme ihtimalinin kalmadığını ve erken seçim tarihinin belirlenerek, iradenin yeniden halka devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis’te son haftalarda yaşanan gelişmelere de işaret eden Baybars, yaşanan toplumsal tepkilerin yalnızca hayat pahalılığı düzenlemesine indirgenemeyeceğini, hükümetin uzun süredir izlediği politikaların bu tabloyu yarattığını kaydetti.

Konuşmasında enerji, su ve dijital altyapı başlıklarına değinen Baybars, Teknecik’teki santrallerde ciddi arızalar bulunduğunu, bazı jeneratörlerin çalışmadığını ve bakım süreçlerinin aksadığını söyledi. Yaz aylarında artacak enerji talebine dikkat çeken Baybars, kısa vadeli çözüm planlarının açıklanmasını istedi.

Su konusuna da değinen, su ve enerji gibi altyapı alanlarında dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirten Baybars, su güvenliğinin yalnızca Türkiye’den gelen suyla değil, yerel kaynakların planlı kullanımı, rezerv yönetimi ve kriz senaryolarıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Dijital altyapı ve veri güvenliği konularında da değerlendirmelerde bulunan Baybars, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki yetkilerin devrine yönelik düzenlemeleri eleştirerek, veri güvenliğinin stratejik bir egemenlik meselesi olduğunu söyledi. Baybars, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve ilgili kurumsal yapıların etkin hale getirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Baybars, ayrıca son dönemde ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskılar olduğunu, ceza yasası düzenlemeleri ve dijital platformlar üzerinden yapılan müdahalelerin “korku iklimi” yarattığını söyledi.