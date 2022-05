YENIDUZEN ADVERTORIAL

Kripto paralar ve blokzinciri teknolojisi, 2009 yılında Bitcoin’in piyasaya çıkmasının ardından en önemli yatırım araçlarından biri oldu. Hem kısa vadeli spekülatif alım satımlar hem de uzun vadeli yatırım aracı olarak kripto paralar, milyonlarca kişinin portföyünde yer alıyor. Yatırımcıların bu süreçte merak ettiği konuların başında da, kripto para neden yükselir, neden düşer sorusu yer alıyor. Henüz 15 yıllık bir geçmişi dahi olmayan kripto para ekosistemi, gelişimini ve olgunlaşma sürecini halen sürdürmekte. Bununla birlikte, her yatırımcı kripto paraların yükseliş ve düşüş dönemlerinin makro nedenlerini bilmeli.

Boğa ve ayı piyasası

Kripto para piyasasında, kısa ve orta vadede Bitcoin ve diğer coin’lerin bağımsız hareketleri söz konusu olsa da, genel olarak tüm piyasanın ortak bir grafiğe sahip olduğu görülebilir. Bu anlamda, genel olarak dünyadaki tüm borsa endekslerinde de kullanılan bir kavram olan boğa ve ayı piyasası, kripto para dünyasında da söz konusudur. Genel olarak tüm kripto paraların yükselişe geçtiği boğa piyasası, finansal varlıklara alım geldiği uzun vadeli trendleri ifade eder. Ayı piyasası ise, boğanın tam tersi olarak finansal varlıklara satış genel trendleri belirtir. Kripto paraların yükseliş ve düşüş sürecinde, piyasa algısı çok önemlidir. Boğa piyasası içinde Bitcoin ve altcoin’lerin yükselmesi, ayı piyasasında ise düşmesi olasıdır. Bununla birlikte, ne zaman boğa piyasasının ya da ayı piyasasının geleceği öngörülen bir durum olmayabilir. Örnek vermek gerekirse, 2020 yılı içinde kovid-19 pandemisi nedeniyle kripto paralar ve hisse senedi borsalarında yaşanan çok sert düşüşler bir ayı piyasası oluşturmuş, ardından gelen yükseliş ise ciddi bir boğa piyasası yaratmıştır.

Bitcoin yarılanması

Bitcoin, ilk kripto para olarak piyasada en büyük market değerine sahip varlık. Bitcoin ve Bitcoin dışındaki kripto paraların, yani altcoin’lerin arasındaki piyasa değeri ilişkisi, Bitcoin dominance grafiğini vermektedir. Bitcoin’in piyasa değerinin, tüm kripto para piyasasına olan oranını ifade eden Bitcoin dominance seviyesi, 2022’nin Mayıs ayı itibariyle yüzde 40’ın üzerindedir. Bu oran, kripto paralarda altcoin rallisi olarak da adlandırılan, Bitcoin dışındaki varlıklara ciddi alım geldiği dönemler için takip edilmesi gereken bir veridir. Bununla birlikte, Bitcoin, piyasanın algısını etkileyen en önemli varlık olduğu için, Bitcoin borsasındaki alış ve satışlar, genel piyasayı ciddi şekilde etkilemektedir.

Bitcoin’in fiyat hareketleri, tüm kripto para piyasasını etkilemekte, bununla birlikte Bitcoin’in fiyatını uzun vadede etkileyen en önemli kriter halving, yani yarılanmadır. Bitcoin, iş ispatı olarak adlandırılan Proof of Work konsensüs mekanizmasına sahiptir ve Bitcoin işlemlerinin gerçekleşmesi için bilgi işlem donanımları ile madencilik yapan kişiler, her blokta ödül alır. Bitcoin’de, her 4 yılda bir yarılanma işlemi meydana gelir ve blok ödülleri yarıya düşürülür. Bu da, Bitcoin kazmanın zorluğunu artırdığı için fiyat üzerinde önemli bir etki yaratır. Bitcoin yarılanmasının yaşandığı 2017 ve 2021 yıllarında tüm kripto varlıkların ciddi bir şekilde değer kazandığı görülmüştür. Bu nedenle, kripto para yükselişlerini takip eden uzun vadeli yatırımcılar için Bitcoin yarılanması takvimi son derece önemlidir.

Kripto para piyasasına olan yatırımlar ve regülasyonlar

Kripto para piyasasını etkileyen önemli kriterler içinde, sektöre genel yatırımlar ve kurumsal seviyedeki adımlar da önem taşımaktadır. Genel kripto para piyasasının seyrini etkileyen en önemli parametrelerden biri Bitcoin fiyatı olduğu için, Bitcoin’e gelen kurumsal seviyedeki yatırımlar kripto para piyasasında düşüşe ya da yükselişe neden olabilir. Yakın dönemden örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın bilançosunda Bitcoin tutma kararını açıklaması, Bitcoin ve kripto para piyasasının yükselişine neden olmuştur. Buna ek olarak MicroStrategy ya da Square gibi şirketlerin Bitcoin’e ilgisi de, kripto varlıklara alım gelmesini sağlamıştır.

Devletlerin kripto para regülasyonu, yatırımcıların ilgisinden bağımsız olarak önemli bir kriterdir. Kripto paralar her ne kadar merkeziyetsiz yapılar olsa da, Bitcoin ve diğer kripto paraların kullanım alanını genişleten adımlar piyasayı etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse, Ekvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesi, Bitcoin’in ve altcoin’lerin fiyatının yükselmesini sağlamıştır.

Kucoin Kripto Para Borsası

Kucoin, kripto para dünyasında yenilikçi bir deneyim sunma amacıyla yola çıkmıştır. Kucoin’de yalnızca Bitcoin, Ethereum, Solana ya da Avalanche gibi majör kripto paralar yer almıyor. Borsa, 500’den fazla coin’in listelendiği bir platform. Kucoin’in kredi kartı ile para yatırılabilen bir borsa olması da, Türkiye’de popüler olmasını sağlayan ayrı bir faktör.