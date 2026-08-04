"Kötü hissettiğim tek bir an bile olmadı"

Türkiye'de tutuklu komedyen Deniz Göktaş sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir mektupta moralinin yerinde, sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Metinde "İşinizi olması gerektiği gibi yapmanın karşılığı buysa en huzurlu uykular burada uyunuyor" ifadesi yer aldı.

Göktaş "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı. Genç komedyen, 3 Temmuz'dan bu yana Tekirdağ'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor. Mektubunda kaldığı cezaevinin "kuyu tipi" olarak adlandırıldığını yazan Göktaş sonrasında şöyle devam etti: "Benim kısa süreli gözlemim; güneşsizlik, havasızlık ve sosyal izolasyonun kalıcı fizyolojik ve psikolojik zararlar vermesi kaçınılmaz. "Sayımlar dışında insan sesi duymadan günleri, haftaları geçen mahkumlar var. Cezaevi deyince aklımızda canlanandan çok daha yalnızlaştıran bir sistem"

Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Sinan Aslan, tutuklama sonrası yaptığı açıklamada, Tekirdağ'daki bu cezaevi için şunları söylemişti:

"Kamuoyunda olumsuz algısının sebebi 'kuyu tipi' dediğimiz bir cezaevi olması. Bu ne demek? Açıkçası ışık görmüyor. Burası tutukluların ve hükümlülerin güneş ışığı görmesinin oldukça güç olduğu bir yer. O bakımdan olumsuz bir algısı var"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Göktaş'ın tutukluluğuna 27 Temmuz'da yapılan itiraz reddedilmişti.

Ne olmuştu?

Göktaş'ın Harbiye'de sahnelediği gösteri 24 Haziran'da Deniz Göktaş'ın YouTube kanalına yüklendi ve 3 Temmuz itibarıyla görüntülenme sayısı 10 milyona yaklaştı.

Genç komedyen gösterisinde güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu soruşturmalarından Antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv içeren yorumlarda bulunuyordu.

Ayrıca gösteriden iki kesit Türkiye'de sosyal medya platformlarında görünmez kılındı.

Başsavcılık Göktaş hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 185 kez şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Göktaş 28 Haziran'da tatil için yurt dışına önceden planlanmış bir seyahate çıktığını ancak dönmesi gereken bir durum olursa ilk uçakla döneceğini belirten bir açıklama paylaştı.

29 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Gösterinin tamamı hala YouTube'da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da standup yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz" dedi.

27 Haziran'da BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, gösteride dini değerlere hakaret edildiğini öne sürerek hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.