Kosova'da üniversite öncesi eğitimde başörtüsü yasaklandı

Kosova merkezli Telegrafi’nin haberine göre kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı (Arrita) itiraz etmişti.

Dava dilekçesinde son dört yılda başörtüsü taktığı için okullarından uzaklaştırılan veya okula etmesi engellenen çok sayıda kız öğrenciden şikayet alındığı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde ilgili kanuna atıfla bakanlığın üniversite öncesi eğitimde öğrencilerin davranış ve giyim kurallarını belirlemede yetkili olduğu vurgulandı.

2010’dan bu yana tartışılıyor

Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarındaki durumu, 2010’dan bu yana Kosova’daki tartışmalı konulardan biri.

2010 ve 2014’te kamuda başörtüsü giyilmesi ‘dini üniforma’ yasağı adı altında gündeme gelmiş, uygulamaya sokulmuştu.

Kosova İslam Birliği, o dönemde yasağa itiraz ederek başörtüsünün bir dini üniforma olmadığını belirtmiş, ‘dini gereklilik’ olduğunu savunmuştu.