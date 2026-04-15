“Korna çaldı diye darp ettiler”

Lefkoşa Surlariçi’nde korna çalma nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı, olayla ilgili 2 gün ek tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen kavga suçundan tutuklanan F.A., W.M.,M.B. ve M.H. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, 14 Nisan saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle İ.C.’nin vücudunun çeşitli yelerine vurarak darp ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kontrole götürüldüklerini belirtti. Polis, yapılan muayenede W.M.’nin burnunda kırık tespit edildiğini ifade etti. Polis, bu nedenle İ.C. hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın aydınlatılabilmesi için kamera görüntülerinin inceleyeceklerini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri verdi.