Korkmazhan’ın “Vretçalı Özker” kitabının Yunanca baskısı çıktı

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Abdullah Korkmazhan’ın Ekim 2023’te yayımlanan “Vretçalı Hoca Özker Özgür 1940–2005” kitabı, Dr. Maria Siakalli’nin çevirisiyle Yunancaya kazandırıldı ve Almira Yayınları tarafından baskıya hazırlandı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören kitabın ilk baskısı tükendi. Kitabın Yunanca baskısına AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu önsöz yazdı.

Yunanca baskının ilk tanıtım etkinliği 26 Kasım Çarşamba akşamı Kasteliotissa Salonu’nda, Özker Özgür’ün 20. ölüm yıldönümü anısına AKEL tarafından düzenlendi. Etkinliğe yoğun katılım olurken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Özker Özgür’ün kızı Dr. Münevver Özgür Özersay, Yardımcı Doçent Nikos Moudouros ve kitabın yazarı Dr. Abdullah Korkmazhan konuşma yaptı.

Konuşmasında, Özker Özgür’ü ve mücadelesini layıkıyla yazmanın zor olduğunu belirten Korkmazhan, takdirin okuyucuda olduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Rum yurttaşların ve Yunanca okuyabilen herkesin Vretçalı Özker’i okuyacak olmasından ayrı bir sevinç duyduğunu vurguladı. Kitabın Yunanca çeviri ve baskı sürecinde birçok kişinin desteği bulunduğunu belirten Korkmazhan, “Yunanca baskının önsözünü yazma inceliğini gösteren yoldaşım AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya, Özker Özgür’e ve kitabıma değer gösteren ülkemizin çınar ağacı, AKEL’e teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu konuşmasında, “Yoldaşımız Özker Özgür’e veda edişimizden yirmi yıl sonra gerçekleştirdiğimiz bu kitap sunumu etkinliği, O’nun yaşadığı o karanlık dönemde Kıbrıslıtürk Solunun parlayan lider şahsiyetini anmak ve onurlandırmak için AKEL olarak yapabileceklerimizin en azıdır” ifadelerini kullandı. Stefanu, Korkmazhan’ı Türkçe ve Yunanca baskılar nedeniyle tebrik ettiğini belirterek kitabın barış ve yeniden birleşme mücadelesinin tarihsel önemini hatırlattığını söyledi. Korkmazhan’ın çok genç yaşta siyasal bilincini Özker Özgür’ün yanında şekillendirme şansı bulduğunu belirten Stefanu, Özker Özgür’ün ailesine de kişisel arşive erişime izin verdikleri için teşekkür etti.

Yardımcı Doçent Nikos Moudouros, kitabın yalnızca bir siyasi lider biyografisi olmadığını, fanatizmi ve uzlaşmayı, milliyetçiliği ve sınıfsal birliğe duyulan ihtiyacı her iki “yakada” da deneyimlemiş bir insanın hayatı üzerinden modern Kıbrıs tarihinin seyrini yansıtan bir “ayna” işlevi gördüğünü söyledi. Kitabın Kıbrıs Rum toplumuna, Kıbrıs Türk toplumunu “öteki” değil, ortak korkulara ve umutlara sahip insanlar olarak görme fırsatı sunduğunu belirtti. Barışın yukarıdan değil, kendini ve çevresini değiştirmeyi başaran insanlardan aşağıdan yukarıya doğru inşa edilen bir süreç olduğunu vurgulayan Moudouros, “Bu kitap nadir rastlanan bir içtenliğe sahip. Tarihi ‘anlatmıyor’, değişen, kendini sorgulayan Özgür gibi bir insan üzerinden tarihi canlandırıyor. Ve bu, hâlâ açık yaraları olan Kıbrıs toplumu için çok önemli bir değer taşıyor” dedi.

Dr. Münevver Özgür Özersay ise kitabın açtığı yüzleşme alanında birbirimize yeniden bakmanın ve birbirimizi gerçekten duymanın önemine vurgu yaptı. Kitabın uzun süre sessizlikte kalan hislere ve olaylara yeniden bakma olanağı verdiğini belirten Özersay, “Bu kitabın yazarı Abdullah Korkmazhan, babamızın en zor ve en yalnız bırakıldığı dönemlerde onun yanında duran; o artık aramızda değilken bile sesinin kaybolmaması için emek veren bir insandır. Bugün burada hem bu niyeti hem de gösterdiği çabayı onurlandırmak isterim” dedi. Kitabın Yunancaya çevrilmesinin, Özker Özgür üzerinden anlatılan sol mücadele hikâyesinin yalnızca kayda geçmesini değil, iki toplum arasında dolaşan ortak bir değere dönüşmesini sağladığını belirtti.