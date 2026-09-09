Koopbank 67 yaşında…

KKTC bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 67. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, bankanın 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla 9 Eylül 1959 tarihinde kurulduğunu belirtti.

67 yıllık bir kurum olmanın yalnızca uzun bir geçmişe sahip olmak anlamına gelmediğini ifade eden Ataman, bu süre boyunca toplumun güvenini koruyabilmenin, değişen koşullara uyum sağlayabilmenin ve ülkeye karşı taşıdığı sorumluluğu kuşaklar boyunca sürdürebilmenin çok daha önemli olduğunu belirtti.

Ataman, Girne açıklarında yaşanan elim gemi kazasının toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bir kuruluş yıl dönümünden söz ederken, toplumumuzun yaşadığı büyük acıyı görmezden gelmemiz mümkün değildir. Yaşananların ailelerde ve toplumumuzda yarattığı derin üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz."

Koopbank’ın 1959 yılında tek şube ile başlayan yolculuğunu bugün ülke geneline yayılmış hizmet ağı, güçlü teknolojik altyapısı ve geniş müşteri kitlesiyle sürdürdüğünü belirten Ataman, bankanın Ağustos 2026 sonu itibarıyla 87 milyar Türk lirası bilanço büyüklüğüne, 6.5 milyar Türk lirası öz kaynağa ve yüzde 20’ler seviyesindeki güçlü sermaye yeterliliği rasyosuna ulaştığını belirtti.

“Lefkoşa Suriçi Şubesi, yıl sonundan önce yeni yerinde faaliyete geçecek”

Koopbank’ın mali gücünün yanı sıra hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarını da sürdürdüğünü belirten Ataman, Lefkoşa Suriçi Şubesi’nin yıl sonundan önce yeni yerinde ve çağdaş bir hizmet anlayışıyla faaliyete geçeceğini, Güzelyurt ve Doğu Akdeniz Üniversitesi şubelerinde de yenileme çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Müşteri deneyiminin geliştirilmesine yönelik önemli yeniliklerden birinin de Safir Kart olduğunu belirten Ataman, Safir Kart’ın yalnızca yeni bir kredi kartı değil, müşterilerin değişen beklentilerine cevap veren yeni nesil bir ayrıcalık programı olarak tasarlandığını söyledi.

Ataman, kooperatiflerin güvenli ve sürdürülebilir teknolojik altyapıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Koopbank öncülüğünde ortak bir veri merkezi ve teknoloji hizmetleri yapısı oluşturulmasının planlandığını kaydetti.

Koopbank’ın uluslararası kooperatifçilik ve kooperatif bankacılığı alanındaki etkinliğinin son dönemde önemli ölçüde arttığını belirten Ataman, Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin (ICBA) üyesi olan Koopbank’ın bugün ICBA Yönetim Kurulu’nda da temsil edildiğini, ayrıca dünyanın önde gelen kooperatif kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini bir araya getiren Cooperatives & Mutuals 50 (CM50) CEO grubunda yer aldığını söyledi.

Ataman, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Destek Kart’ın kapsamının genişletildiğini ve tarımsal üretime yönelik finansman olanaklarının geliştirildiğini belirtti.

Koopbank’ın toplumsal sorumluluğunun finansman sağlamakla sınırlı olmadığını belirten Ataman, eğitime yönelik burs ve katkıların sürdürüldüğünü, Koopspor ve Koopbank Gençlik Spor kulüpleri aracılığıyla sporun ve genç sporcuların desteklenmeye devam edildiğini söyledi.

KoopSüt, Zirai Levazım ve Binboğa’da yaşanan mali sorunların çözümü için Koopbank’ın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Ataman, iştiraklerin sürdürülebilir bir mali ve kurumsal yapıya kavuşması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Ataman, Koopbank’ın mali iştiraki olan Şeker Sigorta’nın ise güçlü finansal yapısını koruduğunu ve faaliyetlerini sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Son yıllarda bankanın kadrosunu gençleştirmeye devam ettiklerini belirten Ataman, “Koopbank’ta görev almak isteyen herkese eşit fırsat sunulmasını ve seçimlerin liyakat temelinde yapılmasını kurumsal anlayışımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

“Kamu kredilerine bu yıl 1 milyar Türk lirası tahsilat sağlandı”

Kamunun Koopbank’a olan kredi borçlarının geri ödenmesinde son yıllarda sağlanan düzenli yapının devam ettiğini belirten Ataman, 2026 yılının ilk sekiz ayında kamu kredilerinden yaklaşık 1 milyar Türk lirası tahsilat gerçekleştirildiğini söyledi.

“1959’dan bugüne uzanan geçmişimizin en büyük anlamı, toplumumuzun bize duyduğu güven ve bunun beraberinde getirdiği sorumluluktur.” diyen Ataman, asıl görevlerinin Koopbank’ın yıllar içinde oluşturduğu değerleri koruyarak gelecek kuşaklara taşımak olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ataman, Koopbank’ın uzun yolculuğuna katkı koyan müşterilere, kooperatiflere, üreticilere, çalışanlara ve geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederek, köklü değerleri değişen dünyanın gerekleriyle buluşturup ülke için üretmeye ve bankayı geleceğe daha güçlü taşımaya devam edeceklerini vurguladı.