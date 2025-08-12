“Hükümet kurumlarımızı gözden çıkardı”

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) bugün, Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde maaşlar ödenmediği ve UBP-YDP-DP Hükümetinin çalışan haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar talebiyle süresiz genel greve gitti.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde toplanan kooperatif iştiraklerinde çalışan emekçiler, "hükümet istifa" sloganları attı.

Emekçilerin eylemine Cumhuriyetçi Tür Partisi (CTP) milletvekilleri ve diğer sendikalar da destek verdi.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler ve Koop-Sen temsilcileri, ‘yönetim istifa’ sloganlarıyla Koop-Bank Merkez binasını bastı.

Eylemciler kapıyı kırarak Genel Müdür’ün odasına girdi, müdür kaçtı. Ardından çalışanlar, Yönetim Kurulu Başkanı’nın odasına girerken onun da kaçtığı iddia edildi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz:

“Çalışanlar açlığa mahkûm edildi”

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, 12 gündür maaşların ödenmediğini belirterek, çalışanların açlığa mahkum edildiğini söyledi. Kurumları çalışanların değil, siyasetin atadığı yöneticilerin batırdığını ifade eden Güröz, “Bu kurumlar ekonomik akılla yönetilmeli. Kooperatif iştirakleri hükümet tarafından gözden çıkarıldı. Çalışanların fedakârlık yapmalarını, haklarından vazgeçmesini bekliyorlar. Toplu iş sözleşmesi bütün yasaların üstündedir. Mukayyit de evine gitsin, siyasi atamadır.” dedi.

Kurumların Kooperatif Merkez Bankası’na devredilmesi gerektiğini vurgulayan Güröz, “Banka parmağıyla düğmeye bassa, bütün çalışanlar ödenecek. Gerekli yerler imza vermediği için çalışanlarımız ödenemedi. Bu hükümet ve yöneticiler bir an önce hayatımızdan çıksın. Bu memleketi kim yönetiyor? Bakanlar Kurulu atadığı memurun emri altında duruyor. Bugün burada, yarın Başbakanlık önünde olacağız. Mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan:

“Faturayı çalışanlar mı ödeyecek?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yöneticilerin görevlerini yerine getirmediği için sıkıntı yaşandığını belirterek, “Şu an bu insanlara ölümü gösterip sıtmaya razı olun diyorlar. Siz çalışacaksınız, faturayı çalışanlar ödeyecek öyle mi? Olacak iş değil.” dedi.

Yaşananların tesadüf olmadığını vurgulayan Bengihan, “Demokratik Parti’nin yönettiği tüm kurumlarda bunlar yaşanıyor. Niteliksiz ve liyakatsiz yöneticilerin atandığı kurumlar var. Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklarda oturma hakkı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Hırsızlar yargılanmadan evinde oturuyor”

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, maaşlarını alamayan çalışanların üretim yapmak için büyük emek harcadığını belirterek, “Bu hırsızlar yargılanmadan evinde oturuyor, çalışanlar ise maaş almadan üretim yapmaya çalışıyor. Tozun, toprağın altında emek harcıyor bu insanlar. Bunlar çocuklarının tabağından yemek yiyenlerdir.” dedi.