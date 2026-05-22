Komşuda Seçim Var

Önümüzdeki Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinde milletvekilliği genel seçimi yapılacak.

Hatırlarsınız güneyde en son yapılan AB parlamento seçimleri büyük bir sürprizle sonuçlanmıştı. Seçime bağımsız aday olarak katılan sosyal medya fenomeni Fidias tek başına, neredeyse iki büyük partinin aldığı oy kadar oy alarak Avrupa parlamentosu üyesi seçilmişti.

Güneydeki anketler Pazar günkü seçimlerde de büyük sürprizlerin yaşanacağını gösteriyor.

Güney Kıbrıs’ta uzun yıllardır geleneksel siyasi partiler Akel, Disi, Diko ve Edek yarışıyordu. Genelde İlk iki sırayı Akel ya da Disi alıyor, 3 üncü sırada Diko ve 4 üncü sırada da Edek yer alıyordu.

Bundan önceki son genel seçimde parlamento dağılımı Disi 17, Akel 15, Diko 9, Dipa 4, Edek 3, Elam 3, Kosp 3 ve Bağımsız 2 idi.

Seçim öncesi güneyde yapılan tüm anketlerde Akel ile Disi’nin yine az farkla 1. ve 2. sırada oldukları görülüyor. Ancak her iki partinin oy oranları önemli ölçüde azalıyor. Anketlerde 2 partinin de %20 civarında bir oy alacakları görülüyor.

3. sırada bu kez aşırı sağcı Elam’ı görüyoruz. Elam büyük bir çıkış yaparak %11 ile 14 arasında bir oy alacak gibi duruyor.

Barajı geçecek diğer partiler de Diko %8, eski Sayıştay başkanının kurduğu ALMA %8, Fidias’ın kurduğu Amesi Dimokratia % 6.5 ve iki toplumlu bir siyasi görünüm veren VOLT % 3.2 oy alarak mecliste temsil edilecekler.

Yine de tüm anketlerde % 25-30 civarında kararsız seçmen olduğu, sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin de bu grubun içinde olduğu görülüyor. Dolayısıyla seçimin en büyük partisi % 30’a yakın oy ile kararsızlardır.

Seçimin sonucunu da kararsızlar belirleyecektir. Buna rağmen anketler kararsızların dengeli dağılacağını ve bu saatten sonra herhangi bir partiye yönelmeyeceğini gösteriyor.

Bu tablo çok parçalı bir yapıyı işaret ediyor. Güneyde başkanlık sistemi olduğu için ve yürütmenin başı cumhurbaşkanı olduğu için yürütmede herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Ancak seçmenin önceki AP seçimlerinden başlayan ve anketlerden görüldüğü üzere bu seçimde de devam edecek olan seçmenin geleneksel partilerden kaçışı çok şeye gebedir diye düşünüyorum.

Bu yapı şimdiden bazı ittifakları gündeme getirdi. Güneyde bugünlerde en çok tartışılan konu Disi başkanı ve Rum meclis başkanı Anita Dimitriu parlamentonun çok parçalı yapısından memnun olmadığını söyledi.

Dimitriu ayrıca yeni ittifak görüşmelerine şimdiden başladı. Muhtemelen yeni dönemde de meclis başkanı seçilebilmek için şimdiden ittifak kurmaya çalışıyor.

Güneyde merkez sağ Disi ve Diko ile aşırı sağ Elam ittifakı gündemdedir. Dimitriu böyle bir ittifak arayışıyla anketlerde 3. sırada olacağı görülen aşırı sağ Elam’ı yanına alarak böyle bir ittifak kurarsa büyük bir hata yapacak diye düşünüyorum.

Elam, Yunanistan’daki aşırı sağcı Altın Şafak’ın, güneydeki uzantısıdır. Kıbrıs sorununda çözümü değil, çözümsüzlüğü savunmaktadır. Elam statükoyu kutsamaktadır.

Aslında bu seçim sürecinde Kıbrıs sorunu hemen hiç konuşulmadı. Bunun yerine ekonomik konular, pahalılık, göçmenler ve gündelik yaşama ilişkin sorunlar öne çıktı.

Bu da seçmenin ideolojik tercihlerinin önüne geçti. Seçmen eskiden ideolojik olarak bağlı olduğu partisinden uzaklaştı. Yeni kurulan popülist partilere yöneldi.

Özellikle göçmenler konusunun çok fazla konuşulması, göçmen karşıtı aşırı sağ ve ırkçı partilerin yükselişini sağladı. Elam’ın olağan dışı yükselişinin ana nedeni budur diye düşünüyorum.

Çünkü bütün Avrupa ülkelerinde göçmenler sorunu ne kadar çok konuşulmuşsa, o ülkelerde seçmen eğilimleri göçmen karşıtı aşırı sağ partilere kaymıştır.

Kıbrıs’ın güneyi de bir AB üyesi ülke olduğuna göre burada da aynı olacaktır.

Önümüzdeki Pazar günü güneyde yapılacak seçim sonuçları bu açıdan bizim için de çok önemlidir. Çünkü güneyde oluşacak yeni parlamento ve yeni ittifaklar Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını da önemli oranda etkileyecektir diye düşünüyorum.