Yurt dışındaki finansal varlıkların (paraların) ülkeye getirilmesi meselesi

Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması hakkındaki Yasa, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten, hükümetin oylarıyla, oy çokluğu ile geçti.

Bu Yasa ile, KKTC’de vergi yükümlüsü gerçek ve/veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan finansal varlıklarının beyan edilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilerek ekonomiye kazandırılması ve vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Yasa kuralları uyarınca başvuru yapan gelir vergisi ve kurumlar vergisi yükümlülerine, beyan edilen finansal varlıklar üzerinden %5 (yüzde beş) oranında vergi hesaplanacaktır.

Bu Yasa kapsamında ödenecek vergiler, herhangi bir vergi döneminde gider olarak indirilemeyecektir.

Bu Yasadan yararlanmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, KKTC bankacılık sistemi üzerinden yapacakları tüm işlemler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasasına tabi olacaktır.

Bu Yasadan yararlanmak isteyenler, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 3 (üç) aylık süre içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmakla yükümlüdürler. Bu Yasa kapsamında oluşacak verginin tümü, sunulduğu sırada beyanın kabulü ile ödenecektir.

Bu yasa, ekonomi çevreleri ve muhalefet tarafından yapılan eleştirilere rağmen, Meclis’ten geçmiştir. Vergi adaletsizliği ve kayıtlı ekonomiye kötü örnek oluşturması açısından olumsuzluklar içermektedir.

Bu yasa ile, esasta zor durumda olan Maliye’ye gelir yaratmak istenmektedir. Ancak, ülkede faaliyet gösteren, vergisini, sosyal güvenlik ile diğer mali sorumluluklarını zamanında ve daha yüksek oranda ödeyen şirket ve işletmelere ise adaletsizlik ve haksız rekabet oluşturacaktır.

Ekonomide kayıtlı faaliyet gösteren ve vergisini düzenli ödeyen şirket ve şahıslar, kayıt dışılığa bu şekilde prim tanındığını görünce, onların da moral ve motivasyonları bozulacaktır. Bu ve benzeri örnekler süreç içinde vergi disiplinini de olumsuz etkileyecektir.

Bu yasa ile, beyan edilen para miktarı üzerinde %5 vergi alınacaktır. Madem ki, pek çok sakıncası olan, yurt dışında bulunan ve beyan edilmeyen gelirleri, vergi adaletini zedeleyen bir şekilde kayıt altına almak için bu yasayı geçirdiniz, en azından, bu oranın daha fazla yüksek olması, vergi gelirleri açısından daha iyi olurdu.

Ayrıca, gelirlerini ülkede tutan ve vergisini daha yüksek oranda ödeyenler için bu kadar vergi farkı da oluşmazdı. Ortada büyük bir adaletsizlik vardır.

Öte yandan, toplanacak bu vergiler, seçim ekonomisi için ( İstihdam vb.) kullanılmamalıdır. Toplanacak bu vergiler, ya devlet borçlarının azaltılması için kullanılmalı ya da eğitim , sağlık veya alt yapı yatırımları için harcanmalıdır.

Bu vergiler, cari harcamalar ve seçime yönelik popülist icraatlar için de kullanılmamalıdır. Ama, biz bu işin maaş ödemek, istihdam yapmak ve seçime giderken kaynak yaratmak için yapıldığını biliyoruz. Geçmiş tecrübeler, bize bunları hatırlatıyor.

Üstelik de bu vergi ödendikten sonra, bu paralarla ilgili tekrardan vergi incelemesi yapılmayacak ve yeni bir vergi talep edilmeyecektir.

Bu paralar yurt dışından, bankalara geldiği zaman, Bankalar, mutlaka suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası uyarınca, araştırma ve incelemelerini eksiksiz yerine getireceklerdir diye düşünüyorum.

Ülkemizin esas gereksinimi, bu yasa gibi vergi adaletine zarar veren düzenlemeler değil, kayıt dışı ile mücadeleyi ön plana alan, üretimi, istihdamı, milli geliri ve halkın refahını artıran icraat ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi olmalıdır.

Kamu maliyesindeki öncelikli amaç, mali disiplini esas almak ve savurganlığı engellemek olmalıdır. Bu bağlamda, gelir, harcama ve borç stoku büyüklüklerini gözeterek; tasarrufların artırılması, fiyat istikrarının sağlanması ve kamu tüketimine yönelik tedbirler alınması yoluyla kamu yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılması şeklinde sürdürülmelidir. Bu çerçevede, vergi adaletine ve ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasına büyük önem verilmelidir.