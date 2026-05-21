Bir Okul, Ağır İddialar ve Güven Sorunu

Bir okul düşününüz.

Adeta bir başka ülkenin "üssü" gibi...

Denetim de kontrol de yetki de bir başka ülkede...

Sözünüz geçmiyor.

Bir günde bir vakıf kuruluyor, arazi kiralanıyor; Türkiye'den karar çıkıyor, okul açılıyor, öğretmenler gönderiliyor.

Sorunun temeli iradesizlik yani...

Hukuki statü yoksunluğu...

Yönetimsizlik...

Bir okul düşününüz…

Hakkında çocuklara yönelik çok ağır iddialar konuşuluyor.

Toplum endişeli…

Aileler kaygılı…

Ama daha önemlisi, insanlar yürütülecek sürecin bağımsızlığına güven duymuyor.

Din temelli eğitim yapan bir merkezden söz ediyoruz ve konuşmakta, yazmakta, sorgulamakta zorlandığımız iddialar var ortada...

İstismar...

Çocuklar söz konusu...

Hepimiz çok hassas davranmak zorundayız.

Ama maalesef, şu an görevde olan yönetime karşı da ciddi bir toplumsal güven sorunu var.

En büyük ihtiyaç; bağımsız, şeffaf ve uzmanlık temelli bir soruşturmadır.

Okuldan da bilgi alıyorum.

Türkiye'den gelen, elçiliğin eğitim müşavirliğine bağlı Arapça dil dersi öğretmeni olduğunu söylüyorlar.

"Beş yıldır burada..."

Öğretmen ile öğrenciler arasında anlatılan iletişim kabul edilebilir değil...

Polis, öğretmenin "ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandığını" duyuruyor...

***

Burada asıl mesele "bağımsız" bir soruşturma komisyonu kurulması...

Çünkü mevcut Eğitim Bakanlığı yönetimine gerçekten de güven sorunu var.

Özel bir komisyonda hem eğitimciler hem de psikologlar olmalı... Hem hukukçular hem de güvenlik uzmanları...

Doğrusu endişe ediyorum.

Yine birileri "Siz karışmayınız" derse diye...

Çocukları korumalıyız mutlaka...

Kimliklerini...

Psikolojilerini...

Ailelerini...

Tüm ifadeler, deliller, iddialar titizlikle incelenmeli ve sürece dair şeffaflık olmalı mutlaka...

Çocuklarla çalışan bütün eğitim kurumlarında en yüksek denetim standartları uygulanmalıdır.

Çünkü böylesi sonuçlar ilk kez yaşanmıyor.

Geçmişte ağır ceza alan eğitimciler de oldu.

Bu nedenle artık, meseleleri yalnızca skandal ortaya çıktıktan sonra tartışan değil; çocuk güvenliğini esas alan, önleyici mekanizmaları güçlü, çağdaş, bilimsel ve hesap verebilir bir eğitim düzeni kurmak zorundayız. Her okulda...



Çocukları korumazsak kimi koruyacağız bu ülkede?