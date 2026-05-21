KKTC yüce bir devlettir (Ağnad da açılın bullim)

Özellikle en başta Sevgili Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum…

Sağlık tabii ki çok önemli…

Kendisine özel bir hastanemizde yapılan işlemin çok başarılı olmasını da temenni ederim…

Şimdiiiiiii…

Ceza yasalarımız falan dedik kaç haftadır tartışıyoruz…

Ve diyoruz ki, “kamuya mal olmuş kişiler, masumiyet karinesi kapsamında tutulamaz”…

Tatar’ın özel bir hastanede anjiyo yaptırmasına ve akabinde de daraldığı tespit edilen damarına stent takılmasına “aynı gözlüklerle” bakalım…

Biz diyoruz ki, kamuya mal olmuş bir siyasetçi veya üst düzey bürokrat; masumiyet karinesi kapsamında tutulmamalı!

Aynen, burada da demeliyiz veya tüm Dünya’da demokratik ülkelerde denmektedir ki; kamuya mal olmuş bir siyasetçi, bir devlet efendisi veya hanımefendisi, bir üst düzey bürokrat eğer devletin hastanesinde değil de özel bir hastanede tedavi alıyorsa; burada ciddi bir etik dışı davranış söz konusudur!

Modern Avrupa’da bu davranış istifayı gerektirir…

Özellikle sosyalist düşüncedeki bir siyasetçinin evlatları, özel okullarda dahi okutulamaz!

Devletin yüceliğini savunan sadece Tatar değil, çok sayıda milliyetçi siyasetçi ve üst düzey bürokrat vardır….

Soruyorum, Tatar ve diğer benzerleri; “devlet hastanelerine güvenmiyorlar mı?”

Tatar’ın, daha geçen günlerde ikinci kez kalp nakli yapan devletin hastanesi yerine özel bir hastaneye gitmiş olması, topluma nasıl bir mesaj vermektedir?

Yoksul halk ile seçkin siyasetçi arasında “ayrıcalıklı sınıf sistemi” mi vardır?

KKTC’nin ne mükemmel bir devlet olduğunu defalarca dile getiren Tatar, nasıl olur da devlet yerine özel hastanede tedavi görür?

Kamu sağlık politikalarını öve öve göklere çıkaran Başbakan da tüm ameliyatlarını İstanbul’da yapmaktadır…

Dediğim gibi, tümüne binlerce kez geçmiş olsun; tamamına sağlıklı günler dilerim…

Mesele bu değildir!

Mesele, siyasete girecekseniz veya siyasetin içindeyseniz; devletinizin çok ısgarta olduğunu bildiğiniz halde öve öve bitiremiyorsanız ama en küçük ameliyatta dahi özel hastaneleri tercih ediyorsanız “çok ciddi çelişki”dir!

Devleti öve öve bitiremeyenler, kıçları sıkıştığı anda İstanbul’a, Ankara’ya, Adana’ya gidiyorlar…

Değilse, KKTC’deki özel hastanelere…

Ayrıca çok önemli başka konular da vadır:

Mesela, bu kişilerin özel sağlık harcamaları kamu bütçesinden mi sağlanmıştır?

Özel hastane tercihi, kamu hastaneleri ile ilgili kötü bir durumun halktan gizlenmesi nedeniyle midir?

Ve kesinlikle ödeme süreci şeffaf değildir ki bu da ayrı bir mesele!

Sevgili Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi veya Vekili ve aynı hastanenin değerli kardiyoloji – kalp damar cerrahisi doktorları; bu konularla ilgili bir açıklama yapar mısınız?

Aslında “İstifa edin” diyecektim ama boş verin…

KKTC neymiş?

Yüce devletmiş!

“Ağnad da açılın bullim” derdi dedem!

Not: Mesele sadece Tatar veya Başbakan Ünal Üstel meselesi değildir…

Çok sayıda eski TMT’ci, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki özel hastanelerde vefat etmiştir…

Çok sayıda eski TMT’ci, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki özel hastanelerde çok ciddi ücretler ödeyerek tedavi hizmeti almıştır…

Eski bir başbakanımız, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki özel bir hastanede son nefesini vermiştir…

Ve son olarak bu mübarek gününde, günün anlam ve önemi ile ilgili duamızı da hep birlikte etmiş olalım:

Allah kimseyi hastaneye düşürmesin!

Ama hepsinden öteye, Allah Kıbrıs Türk toplumunu iki yüzlü siyasetçilerden de sahte siyasetten ve “yüce devlet” yalanından korusun!

Amin!



Piskobu ve Polemitya!

Aman Allah’ım!

Lefke, Süper Lig’den düşebilir…

Çok köklü bir takım, kulüp, marka isim!

Aman Allah’ım!

Yalova ve Binatlı, Birinci Lig’den düşebilir…

BTM’ye!

Bilen bilir, anlayan anlar!

Efendim “this is football” diyebilirsiniz; doğrudur, 150 yıllık Tottenham bu hafta sonu Everton’dan bir puan almaz ve West Ham da Leeds’i yenerse, Tottenham da bir alt lige düşecek!

Ama bizde durum, bu takımların “kötü performansı”ndan öteye düşünülmesi gereken bir konudur!

Binatlı, Lefke, Yalova eğer kötü gidiyorsa; demektir ki bütçe sıkıntıları da vardır!

Taraftarları yoksullaşmıştır!

Taraftarları, destekçileri azalmıştır!

Binatlı, Polemtiya’lıların takımıdır…

Yalova, Piskobu’luların…

Binatlı ve Yalova daha önce de birinci lig veya ikinci lig görmüş olabilirler…

Lefke de hep süper ligde mücadele etmiş değildir elbette…

Ama her üçünün de şu anda ya da son 52 yıldan beri Batı bölgesinde olması, ayrı düşünülmelidir…

Batı, yoksullaşmıştır da diyebiliriz mesela!

Batı’da, “yaşam kalitesi” açısından da konu değerlendirilmelidir…

Neyse; Lefke’nin kurtulma ümidi var ama Yalova ile Binatlı, el ele de düşme durumunda!

Üstelik önümüzdeki yıl BTM’de şampiyon da olsalar, 1’inci Lig’e dönemeyecekler çünkü 2’nci lig kurulacak falan…

Üzgünüm; üzüntümü paylaştım…

Piskobu ve Polemitya artık yok gibi bir şey ki bu da ayrı bir acı…

Her iki takımda, değil sporcular, yönetici ve taraftarlar bile Polemitya ile Piskobu’yu haritada zor gösterir haldedir!

Kıbrıs’ın gerçeği!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 56 yaşındaki Veli Çelik, 7 yıl arayla ikinci kez kalp nakli olarak tıp literatürüne geçti. Daha önce 2019'da 49 yaşındayken ilk kalp naklini olan hasta, yakın zamanda başarılı bir operasyonla ikinci yeni kalbine kavuştu. Ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Hasan Birtan ve uzman ekip tarafından yaklaşık 12 saat süren bir operasyonla gerçekleştirildi. Aynı hastaya 7 yıl ara ile iki kalp nakli yapılması, tıp dünyasında ender görülen ve büyük bir başarı olarak kabul edilen bir vaka… ama KKTC’den söz ederken 20 harmanlık yere ihtiyaç duyanlar, sağlık sorunlarını özelde çözmeyi tercih ediyor; ne ayıp! Haaa vatandaşın umurunda mı? Hangi vatandaş? O da önemli!