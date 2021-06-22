Komitelerde ‘yasallaşma’ sancısı

Ayşe GÜLER

Yasama yılı tatilinin başlamasına kısa süre kala, gözler Cumhuriyet Meclisi’ndeki komite işleyişlerine çevrildi.

1 Temmuz’da başlayacak Meclis tatili öncesinde son toplantı 28 Haziran Pazartesi günü yapılacak olsa da, komite gündemlerinde çok fazla yasallaşmayı bekleyen tasarı ve öneri bulunuyor.

Meclis tatili öncesinde hayata geçmek için son aşamaya gelen Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı, Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili komitelerde çalışmalara ağırlık verildi.

Gündeminde ‘erken seçim’ tarihinin belirlenmesi olmasına rağmen, hükümet çoğunluğu ile ‘saf dışı’ bırakılan Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde yasallaşmayı bekleyen 37 yasa yer alıyor.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ise bugüne kadar yalnızca 2 yasa çalışması hayata geçti, gündemde 47 yasa tasarısı ve önerisi var.

Öte yandan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 170 yasa gücünde kararname,

217 yasa tasarısı görüşülmeyi bekliyor.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde 32 dilekçe, Sayıştay Komitesi’nde ise 150 dosya gündemde yer alıyor.

KOMİTELERDE DURUM NE?

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi:

Gündemde 37 yasa, yasallaşan yok!

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde ise gündemde bulunan 37 yasa tasarısı ve önerisinde yalnızca ikisinde ilerleme sağlandı.

Henüz yasallaşmasa da Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’nde oylamaksızın madde madde görüşülmesine geçildi.

Yasa önerisinin 1 Temmuz tatili öncesinde hayata geçmesi için yarınki komite toplantısında geçip, 28 Haziran’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor.

Bununla birlikte Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı da komite gündeminde.

Söz konusu çalışmanın da yârinki komite toplantısında ele alınması bekleniyor.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi:

Yalnızca 2 yasa çalışması hayata geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde ise 47 yasa tasarısı ve önerisi yer alıyor.

Şu ana kadar yalnızca 2 çalışma yasallaştı.

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı hayata geçti.

Bununla birlikte komite gündeminde yer alan Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Bu yasa tasarısı ile birlikte son şeklini alan Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın yasallaşması için Meclis tatili öncesinde, 28 Haziran’da gündeme geleceği öğrenildi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nda genel görüşme başladı.

Yasa tasarısına ilişkin madde madde görüşülmeye başlanacak.

Öte yandan Genel görüşmesi tamamlanan, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi:

170 yasa gücünde kararname, 217 yasa tasarısı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ise UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti döneminde sadece 7 yasa çalışması hayata geçti.

Komite gündeminde 170 yasa gücünde kararname, 217 yasa tasarısı bulunuyor.

bugüne kadar 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası, Her Türlü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintilere İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası komiteden geçip, Genel Kurul’da onaylandı.

Öte yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasası, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası, Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası da komiteden geçti.

Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Meclis’ten onaylanarak, yürürlüğe girdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası da dünkü Genel Kurul’da ele alındı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde 32 dilekçe var

Öte yandan elde edilen bilgiye göre Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde ise 32 dilekçe yer alıyor.

Bu dilekçeler 2020-2021 yıllarını kapsıyor.

Sayıştay Komitesi: 150 dosya görüşülecek

Sayıştay Komitesi’de ise 150’e yakın dosya görüşülmeyi bekliyor.

Kıb-Tek ve belediyelere yönelik Sayıştay raporlarının komite gündeminin ilk sıralarında olduğu da belirtiliyor.