Komisyon İmralı’ya gidecek

Türkiye'de TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, toplantıda İmralı'ya üye göndermeme kararını açıkladı.

CHP'li Emir partisinin tutumunu açıkladığı konuşmada, olası bir ziyaret için oylama yapılmasını da istedi.

Toplantıyı yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kapalı toplantı için oylama yapılmasını önerdi.

AKP, MHP ve Dem Parti oylarıyla kapalı toplantıya geçilmesi kabul edildi.

Kapalı toplantıya geçilmesinden sonra Murat Emir ve CHP'li üyeler basın toplantısı yapmak üzere salondan ayrıldı.

Toplantının kamuoyuna açık kısmında İmralı'ya video yoluyla bağlanması önerisi de getirildi.

CHP teknik imkanlarla bağlantı önerdi, DSP ise SEGBİS yöntemiyle Ada'ya bağlanılabileceğini söyledi.

Hüda Par da "görüntülü sistemle" Öcalan'a soru imkanı sağlanmasını talep etti.

Üç parti de İmralı'ya heyet gönderilmesine karşı çıktı.

AKP, İmralı konusundaki tutumunu 20 Kasım'da netleştirdi ve komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesine "evet" kararı çıktı.

21 Kasım'daki toplantıdaysa AKP temsilcileri, ek bir görüş dile getirmedi.

Demokrat Parti, İmralı'ya gidiş yönünde bir karar alınması halinde komisyondan çekileceklerini açıklıyor.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden oluşan Yeniyol Grubu, İmralı ziyaretine "evet" diyecek.

Komisyonun İmralı'ya gidiş kararı alması halinde, hangi üyenin heyette yer alacağı siyasi partilerin tercihlerine bırakılacak.

İmralı'ya 4-5 kişilik bir heyetin gitmesi görüşü ağırlık kazandı.

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı'ya gidilmesi halinde MHP heyetinde kendisinin olacağını kaydetti.

DEM Parti, Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit'in İmralı heyetinde yer alacağını açıkladı.

Toplantının açık bölümünde konuşan Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini söyledi ve "Bütün bu beyanlar tarihi bir nottur her bir milletvekilinin sözünü halkımızın not alıyor" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, "Sürecin ilerlemesini istiyorsak bu gerekliliği de yerine getirilmesi gerekiyor Öcalan'ın dinlemeden bu sürecin ilerlemesi derinleşmesi mümkün değildir bu büyük bir eksiklik olacaktır" dedi.

EMEP de İmralı'ya gidilmelisini destekliyor.

Yeni Yol grubundan Bülent Kaya veya Mehmet Emin Ekmen'in de heyette yer alabileceği ifade ediliyor.

Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den 5, MHP'den 4, Yeni Yol Grubu'ndan 3, HÜDA PAR'dan 1, Yeniden Refah Partisi'nden 1, TİP'ten 1, EMEP'ten 1, Demokratik Sol Parti'den 1 ve Demokrat Parti'den 1 milletvekili ile 51 üye bulunuyor.

CHP üye vermese de karar alınması halinde heyetin İmralı'ya gideceği ifade ediliyor.

CHP'nin üye vermeme kararı öncesi, grubu olmayan siyasi partiler dışından bir üyenin de bu heyete dahil olabileceği ifade ediliyordu.