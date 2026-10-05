“Yanlışın yanlış olduğunu söyleyemiyorsanız, köleliğin son aşamasındasınız demektir.”

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Bu sözün Che Guevara’ya ait olduğunu söyleyenler var...

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Kime ait olursa olsun, insanın doğru bildiğini söylemesi gerektiğini anlatan mükemmel bir söz olduğu inancındayım...

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Ortada net ve elle tutulur gerçekler var...

Ve kimse bunları söyleyemiyor...

-*-*-

Mesela herkes, KKTC’deki siyasi sistemin nasıl çalıştığını çok iyi biliyor...

Herkes, apaçık ortada olan gerçeği her gün yaşıyor...

-*-*-

Adını koyun!

Yok!

-*-*-

İşte yanlış ortada!

Yap yanlış hem de!

Söyleyemiyoruz!

-*-*-

Karşı taraf veya düşman yaratıyoruz ve ona saldırmayı daha doğru buluyoruz!

-*-*-

Mesela mı?

Mesela Maraş’ı yasal sahiplerine iade edelim; BM denetiminde insanlar gelsin, yerleşsin, canlansın oraları... Biz de buna karşılık AB denetiminde Mağusa Limanı’nı uluslararası ticarete – ulaşıma açalım!

-*-*-

Abiciğim, ablacığım bu bir nimettir!

Bu ciddi bir kazanımdır!

Gerçek iyi niyettir!

Güven artırıcı önlemdir!

Ekonomik kazanımdır!

Bir şekilde limanımızın tanınmasıdır!

-*-*-

Yok!

Maraş bizimdir!

Mağusa da bizim kontrolümüzde kalmalı!

-*-*-

İki minare arasındaki yazı gibi; “irade bizde!”...

-*-*-

Söylesenize köleler!

Kunta Kinte kardeşim, İsaura ablacığım!

İrade kimde?

Bir adet CTP analizi ve başarı dileği

CTP’de aday adayları veya kontenjan adayları düşünüldüğü zaman, en az 17 kadın adayın 50 kişilik listede olması kesinleşmiş durumda...

11 Ekim Pazar akşamı liste netleşmiş olacak...

-*-*-

Lefke’de üç aday adayı yarışıyor...

Kadın aday otomatik olarak iki adaydan biri olacak...

-*-*-

İki erkek aday kendi aralarında yarışacak...

Yani tek kadın aday bu bölgede iki erkek adaydan az oy alsa dahi adaydır...

-*-*-

Güzelyurt’ta altı aday adayı var...

Bunların ikisi kadın...

-*-*-

Bir tanesi üç kişilik aday listesine kesin girecek...

Haaa iki kadın aday da erkek adaylardan fazla oy alırsa, ikisi de girecek tabii ki; engel yok!

Ama kadın adaylar arasında en yüksek oyu alanın adaylığı kesin...

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İskele’de dokuz aday adayı beş adaylık için yarışıyor...

9 adaydan ikisi kadın ve bunların aldıkları oylara bakılmaksızın aday olmaları kesin...

Haliyle altı erkek aday kendi aralarında en yüksek üç oyu almak için yarışacak...

-*-*-

Girne ve Gazimağusa’da cinsiyet kotası 4...

Girne’de bir kadın kontenjan adayı var...

Genel Sekreter de ilk sıradan otomatik aday...

-*-*-

Bir de erkek kontenjan adayı bulunan bu bölgede, toplam 13 aday adayı, geriye kalan 9 sıra için yarışacak ve bu dokuz kişiden en az üçünün kadın olması gerekecek...

-*-*-

5 kadın aday adayı var...

En yüksek oyu alan 3’ünün yeri – erkeklerin alacağı oya bakılmaksızın garanti...

Öteki iki kadın da erkek adaylardan fazla oy alırsa, elbette aday olabilecek...

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Gazimağusa’da da üç kontenjan adayından biri kadın...

12 kişilik aday listesinde en az 4 kadın aday olma şansına sahipti...

-*-*-

Ancak kadın aday adayı sayısı sadece iki...

Haliyle ikisi de kesin aday olmuş durumda; sadece listedeki sıraları belirlenecek... (Mağusa’da dört kişilik cinsiyet kotası doldurulmamış olacak... Bu da otomatik olarak yüzde 40 kota gereği en az 18 olması muhtemel kadın aday sayısı 17’de kalacak demektir... CTP, Siyasi Partiler Yasası’nın emrettiği yüzde 30 cinsiyet kotasını, parti tüzüğü gereği yüzde 40 olarak uyguluyor... Uygulama her ilçe için ayrı ayrı hesaplanıyor...)

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Gelelim Lefkoşa’ya...

Lefkoşa’da 16 kişi milletvekili adayı olacak...

Parti genel başkanı ve iki kontenjan adayından biri kadın...

Haliyle en az dört kadın aday adayı milletvekili aday listesine girecek...

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Genel Başkan ve iki kontenjan adayının sıraları da biliniyor...

16 aday adayı var...

Bu 16 aday adayının 5’i kadın...

Elbette en çok oy alan 13 içerisine girerlerse aday olacaklar ama ilk 13’e giremeseler bile, 4 tanesinin adaylığı kesin...

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Diyelim ki 5 kadın aday da en düşük beş oyu aldı; 4 tanesi cinsiyet kotasından aday olabilecek...

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Lefkoşa’da 11 erkek adaydan ikisi, kadın adaylardan fazla oy alsalar bile liste dışında kalabilecek...

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Yarış heyecanlı...

Kimse kimseyi kırmasın...

Herkes partiye çalışsın...

Bu bir dilek!

Ve geçmişte kalmamış olması gereken gelenek!

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CTP’de elbette “kişiler” değil, “parti” öne çıkmalı ama her adayın elbette kendi şahsi propagandasını yapması veya yapıyor olması, o kadar da eleştirilmesi gereken bir durum değil diye düşünüyorum...

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Çok şeye alıştık artık!

Neyse!

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Not: Genel Başkan Sıla Usar İncirli, üç kadın kontenjan adayı Emine Dizdarlı (Lefkoşa 3), Ayşegül Baybars (Mağusa 4) ve Jale Refik Rogers (Girne 4) ile Lefke’de Münevver Ebedi Çakmak, İskele’de Bilen Sayılı Bozkırlı, Fide Kürşat, Mağusa’da Mine Karaca ve Şifa Çolakoğlu’nun milletvekili adaylıkları kesinleşmiş durumdadır... Parantez içinde kontenjan adaylarının kesinleşmiş sıraları gösterildi...

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Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ( Girne 1), kontenjan adayları Tunç Adanır ( Girne 3), Eralp Şerifoğlu (Mağusa 8), Metin Kulaksız (Mağusa 6) ve Güven Bengihan’ın (Lefkoşa 5) da adaylıkları kesin...

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Tümüne yürekten başarı diliyorum...

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Aralık’taki genel seçimlerin en iddialı ve tek kadın lideri... İncirli, partisinin Lefkoşa listesinin ilk sırasında seçime girecek...