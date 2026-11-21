UBP’nin seçim kampanyası stratejisinin temel mantığı “nasıl olsa kaybedeceğiz, vaatler ver gitsin” olarak belirginleşmiştir… Seçmeni cinsiyet, yaş, iş sektörleri gibi segmentlere bölmüşler ve her segment üyelerinin önemseyeceğini düşündükleri parasal nitelikli vaatleri “gökyüzü sınırdır” mantığı ile atıp tutuyorlar.

Kadın seçmenleri almışlar ele… Çalışanından ve çalışmayanından hamilesine, kreşteki çocuğundan okuldakine vaatleri var… İş sektörlerine de vergi indirim ve ötelemelerinden tutun da teşviklere kadar mali vaatleri bol keseden atıyorlar….

En yoğun finansal destek çeşitlemesi vaatleri ise gençlere… Niye? Çünkü özellikle ilk defa oy kullanacak gençlerin tercih yaparken eski bir tercih deneyimi olmadığı için, verilen vaatler onların tercih yapmasını etkileyebilir… Gençler cep telefonu mu alacak, destek: üniversiteye mi gidecek, destek… Gençler ev mi alacak, araba mı alacak, destek… Duymadım, henüz açıklamadılar ve kalan sürede açıklayabilirler sanırım, evlenecek gençlerin gelinliğini ve damatlığını ve dahi gençlerin düğün töreni masrafını, balayı bütçelerini ödemeyi de vaat edebilirler; evlenecek gençlere tüm beyaz eşya seti hükümetin hediyesi olacak, ilk bebeğin doğum masraflarını da hükümet karşılayacak… Bunları da vaat ederlerse şaşmayınız…

Ülkeyi nasıl yöneteceklerine, ekonomide sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayacaklarına, iç güvenliği nasıl tesis edeceklerine dair plan, proje, söylem ve dahi vaat yok… Bankaların yabancı para transferlerinde sıkıntı var, nasıl çözeceklerine dair program yok; bankacılar sorunun çözümlenmesi için çareyi Cumhurbaşkanında arar oldu… Okullarda konteyner sınıflar konusu, binaların depreme mukavemeti sorunu hakkında laf yok, proje ve vaat yok… Üçüncü ülkelerden yabancı turist ihmal edilebilir rakamlara gerilemiş… Sahte diplomalar nedeniyle üniversitelerin yurtdışı itibarı ağır yaralı; nasıl toparlayacaklarına dair bir proje açıklaması da yok. Hayvancı dertli, çiftçi dertli, narenciye ve patates üreticileri dertli…Hastalar zaten dertli, kamu sağlık sektörü dertlerine dert katıyor. Yani devletin genel yükümlülüklerine dair plan-proje-program yok; seçmene bireysel bazda mali vaatler var…

Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine yansıtılan hayat pahalılığı oranını yüksek tuttukları ile övünüyorlar; hayat pahalılığı ödeneği almayan özel sektör çalışanları onlar için yoklukla malul… Ve tüm yurttaşların satın alma gücünün her gün zayıfladığını da görmezden geliyorlar… Asgari ücret AB içinde en yüksek ülkelerden biriymişiz diye övünüyorlar; o asgari ücretin satın alma gücünün en düşük olduğu ülkeyiz, söyleyemiyorlar… Kamu maaş ve ücretlerini ödemek için her ay borçlandıklarını bilmeyen kalmadı, borcu borçlanarak ödeyen bir hükümet olduklarını duymayan kalmadı.

Onlar tüm bunların ret ve inkarında; aslında ise ret ve inkâr ettikleri seçmenin zekasıdır. Seçmene “Bizi seçiniz, size maddi destekler dağıtacağız” dediklerinde gençler dahil tüm seçmenlerin “Parayı nereden bulacaklar ki?!” diye sorguladıklarını ve vaatleri ciddiye almadıklarını kendi akılları kesmiyor… Bir UBP adayına bir gencimiz bu soruyu sormuş, cevap “Türkiye’den parayı en kolay biz alırız; Türkiye bize verir” olmuş. Bunun üzerine gencimizin verdiği cevabı burada yazmak uygun değil…

Bir yeni vaat de bedelli askerlik konusunda... Onlar, her isteyen ödeyerek askerlik yapmayabilecek diye anlatıyor; aileler ise her ödeyebilen ailenin çocuğu askerlikten muaf olacak diye anlıyor. Bu konunun böyle bir sonuç doğuracağının da ret ve inkarındalar… Ayrıca, GKK ve TBK ve en üstte TSK bu konuda size onay verdi mi? Bu konuyu askeri makamlarla sözel anlaşamazsınız; yazışarak onay almışsanız, belgeyi paylaşmanızdan vaz geçtik, en azından askeri makamların size onay verdiği tarihi açıklayınız. Yalanla peynir gemisi yüzdüreceklerini sanmak gene seçmenin zekasını ret ve inkâr etmektir, küçümsemektir.

Neden böylesine bir abartılı ve gerçekleşmeyecek vaat furyası ile seçim kampanyası sürdürüyorlar? Seçimde ağır yenilgi alacaklar; kaç kişiyi kandırabilirlerse o da kar düşüncesindeler… İkinci düşünceleri de seçimden sonra muhalefet partisi olacaklar ya, borç batağında bıraktıkları devlet mali yapısını toparlama sürecinde CTP hükümeti, örneğin evlenen gençlerin balayı tatilini ödemezse, “Bizi seçseydiniz biz ödeyecektik” diyecekler ve bu strateji ile muhalefet yapacaklar… Bu stratejilerinin nedeni de yeni hükümete devleti mali batakta devrettiklerini gündemden düşürmektir. Bu da gene seçmen zekasını ret ve inkâr tutumudur.

Seçmen, UBP ve ortaklarından kurulmayı, onların siyasi ahlaksızlıklarla yönettikleri devletin, siyasi ahlaklı ve liyakatli CTP hükümeti ile normale dönüşmesini istiyor; seçimde tercihini bu beklentisinin gerçekleştirmek üzere CTP’den yana yapacak… Ve aslında seçmenin CTP’ye vereceği oy, yaşamın her yolunda güzel günleri yaşamak arzusu ile seçmenin CTP’ye vereceği sorumluluğun belgesidir.

CTP bu sorumluluk altında ezilmeyecek; ezilmekte olan halkı da kurtaracaktır.