Ülkemizde 6 Aralık’ta gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimlerin öncesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa’da Kızılbaş Park’ta ‘Büyük Buluşma’ etkinliği düzenledi.

Meydana bakarken gördüğümüz manzara umuttu...

Orada yalnızca bir seçim heyecanı yoktu.

Orada yıllardır biriken öfkenin, hayal kırıklığının, adaletsizlik duygusunun ve değişim isteğinin siyasete dönüşme iradesi vardı.

Orada artık bu ülkenin böyle yönetilmesini istemeyen insanların sesi vardı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin oldukça net mesajı vardı: “Yüzde 100 hazırız, bu karanlığı dağıtacağız!”

Bu cümleyi yalnızca bir seçim sloganı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, sadece hükümetin değişmesi değil, yönetim anlayışının değişmesidir.

Son yıllarda bu ülkenin yaşadıklarını düşünelim.

Kamu yönetiminde güven kaybı, liyakatin geri plana itilmesi, ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı, sağlık ve eğitim alanındaki sorunlar, kurumların yıpranması, gençlerin gelecek kaygısı…

İnsanlar artık günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor.

Çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor.

Gençler bu ülkede gelecek kurup kuramayacaklarını sorguluyor.

Aileler çocuklarının eğitimi ve sağlığı için daha fazla endişe duyuyor.

Üstelik bütün bunların üzerine bir de siyasal güven bunalımı ekleniyor.

Devlet dediğimiz yapı, yurttaşının güven duyduğu, adalet beklediğinde karşılığını bulabildiği bir kurumlar bütünü olmalıdır.

Devlet, birilerinin siyasi ikbalini korumak için değil, toplumun tamamına hizmet etmek için vardır.

İşte değişim tam da burada anlam kazanıyor.

Sıla Usar İncirli'nin konuşmasında ortaya koyduğu temiz yönetim, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık ve atamalarda liyakat vurgusu bu nedenle önemlidir.

Çünkü mesele yalnızca iktidara gelmek değil, iktidarıa geldiğinde ne yapacağındır.

CTP'nin 56 yıllık siyasi geçmişi, barış mücadelesi, emekten yana duruşu, sosyal adalet anlayışı ve federal çözüm perspektifi, bugün ortaya konulan değişim iddiasının tarihsel arka planını oluşturuyor.

Sıla Usar İncirli'nin Kızılbaş Parkı'nda ortaya koyduğu program da bu açıdan dikkat çekicidir.

Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulması, kamu ihalelerinde şeffaflığın sağlanması, liyakat esaslı atama ve terfi sistemi, genel sağlık sigortası, eğitimde yeni bir düzenleme, gençlere yönelik politikalar ve ekonomik adalet…

Bunlar yeni dönemin temel yönetim ilkeleri haline gelmelidir.

İnsanların beklentisi de tam olarak budur

Söylenenin hayata geçirilmesi, verilen sözlerin takip edilmesi ve kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması.

Ben değişimi yalnızca bir siyasi partinin iktidara gelmesi olarak görmüyorum.

Değişim, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesidir.

Değişim, bir hastanın sağlık hizmetine ulaşabilmek için ekonomik gücünü düşünmek zorunda kalmamasıdır.

Değişim, genç bir insanın gelecek kurmak için başka ülkelere gitmeyi tek seçenek olarak görmemesidir.

Değişim, işe alımlarda torpilin değil liyakatin konuşulmasıdır.

Değişim, kamu kaynaklarının şeffaf biçimde yönetilmesi, hesap sorulabilmesi ve hesap verilebilmesidir.

Değişim, emekçinin hakkını aldığı, üreticinin desteklendiği, sosyal devletin yurttaşını yalnız bırakmadığı bir düzenin kurulmasıdır.

Ve elbette değişim, Kıbrıs'ta barışın, federal çözümün ve iki toplumun ortak geleceğinin yeniden güçlü biçimde savunulmasıdır.

Çünkü bu ülkenin yalnızca ekonomik değil, siyasi ve toplumsal olarak da nefes almaya ihtiyacı var.

Dünyayla buluşmaya, uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirmeye, gençlerine yeni ufuklar açmaya ve Kıbrıs sorununun çözümü için kararlı bir irade ortaya koymaya ihtiyacı var.

CTP'nin sorumluluğu da burada başlıyor.