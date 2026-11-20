Neredeyse 50 yıllık bankacı – banka yöneticisi Bülent Berkay’ın geçtiğimiz günlerde KKTC’deki yerel bankaların yaşadığı sıkıntılarla ilgili değerlendirmesini çok ciddiye almak lazım!

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Elbette paniğe gerek yok!

Ama sıkıntı var tabii ki!

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Berkay’ın verdiği bilgiye göre, Ekim 2026'da KKTC'deki yerel bankalara, VakıfBank'ın muhabir bankası Barclays üzerinden gelen euro ve sterlin yurt dışı transferlerinin artık gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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Berkay ile mesajlaştık, örneğin Japon yeni veya dolar üzerinden transfer yapılabildiğini söyledi…

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Yani yerel bankalarımız sterlin ve euroyu dolara çevirip transfer edebiliyor…

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Ancak, bu durum, yerel bankalarla Türkiye bankalarının KKTC şubeleri arasında eşitsizlik oluşturuyor…

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KKTC'nin yerel bankaları uluslararası para transferlerinde ciddi zorluk yaşıyor…

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Türkiye merkezli bankaların KKTC şubeleri ise ana bankalarının uluslararası bağlantılarından yararlanabiliyor.

Ne tür bir sonuç yaratıyor?

Mesela aynı müşterinin aynı faturayı ödemesi, hangi bankayı kullandığına göre mümkün olabiliyor veya engellenebiliyor.

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Berkay, KKTC bankalarının geçmişte Barclays, Deutsche Bank ve HSBC gibi uluslararası bankalarla doğrudan muhabirlik ilişkileri bulunduğunu, zaman içerisinde bu ilişkilerin kaybedildiğini de belirtiyor.

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Bence bu durum tek başına Kıbrıs’ta siyasi çözümün şart olduğunun bir göstergesidir…

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Berkay, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde girişim başlatılmasını, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin sürece katılmasını, uluslararası bankalarla doğrudan muhabirlik ilişkilerinin yeniden kurulmasını istiyor, öneriyor…

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Bu durum, sadece bankaların para transferi yapamaması değil; Kıbrıs Türk sermayesinin uluslararası finans sistemine erişiminin giderek zorlaşmasıdır.

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Mesele öyle gayet normal, son derece sıradan bir para transferi meselesi değildir!

Çözümü zorlamayı ve tabii ki kara para ilişkilerinin de denetlenebilmesini sağlamayı hedefliyor olabilir!

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Şu anda önemli olan ve çok acil olan bir an önce sıkıntının aşılması…

Konunun müzakere sürecine kadar uzaması…

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Neler olabileceğini yazmak kolay değil…

Yasal da değil…

Ama ciddi ekonomik sonuçları olabileceği muhakkak!

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Berkay’ın anlattıklarından da yola çıkarak sıkıntıya bir örnek verelim…

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Dolar ve Japon yeni gibi döviz cinsleri ile ödeme yapılabiliyor… Ama diyelim ki KKTC'de faaliyet gösteren bir işletme İngiltere'den mal aldı…

Sterlin ödeyecek!

Yerel banka müşterisi!

Ve bu yerel banka üzerinden ödeme yapamıyor…

Haliyle Türkiye merkezli bir bankaya yönelmek zorunda kalıyor…

Sonuçta tüm hesaplarını o bankaya taşımaz mı?

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İş insanlarımıza da banka sahiplerine de yöneticilerine de düşen görev, yerel bankalarımıza sonuna kadar sahip çıkmak ama bunun da ötesinde, tek kurtuluş yolumuz olan federal çözüme sıkı sıkıya sarılmaktır…

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KKTC yerel bankalarının çok ciddi sarsıntı geçireceği saptamasını yapmak ne haddimizdir, ne de bunu söylemek doğrudur!

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Ancak uluslararası ödeme kanallarının kaybedilmesi, zaman içinde bankaların ticari faaliyetlerini ve likidite yönetimini sıkıntıya sokar mı?

Bilemem!

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Olası yeni hükümet ve Cumhurbaşkanı, bence hiçbir işle uğraşmadan, önce bu konu ile ilgili harekete geçmeli, KKTC'nin uluslararası hukuki statüsüne resmiyet kazandırmalıdır…

Bunun da adı ‘FEDERAL ÇÖZÜM’dür!

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Siyasi çözüm öncesi, alternatif muhabir banka bulmak da geçici çarelerin en başında gelendir diye düşünüyorum…

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Bu arada eklemek lazım; KKTC'de yerel bankaların korunması yalnızca bankacıların meselesi değildir.

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Yerel sermayenin bir süreden beri saldırı altında olduğunu da unutmamak lazım!

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Bülent Berkay'ın açıklaması ciddiye alınmalı.

Mark Zuckerberg bizi tanıdı mı?

Zeki Müren de bizi görecek mi?

Bilmiyorum, merhum bir yerlerden bizi izliyor olabilir tabii ki ama henüz bilimsel anlamda bunu ispat edebilecek biri çıkmadı!

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Zeki Müren’in bizi görüp görmeyeceğini bilemem ama Mark Zuckerberg bizi kesinlikle görüyor!

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Nasıl mı?

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Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya mecraları efendiye ait!

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Ve her ikisinden de siyasilerimizin bazıları sayesinde hatırı sayılır para kazandığı ortada!

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Mesela, ‘ödemeli paylaşım’ yapmak isteyenler; siyasiyse, nüfusumuza göre bir hafta için en az 2 bin euro kadar parayı gözden çıkarmak zorunda!

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Güney’de ELAM henüz uyanmamış olmalı!

Uyanmış olsalardı, şimdiye kadar çoktan Zuckerberg’e ulaşır ve ‘sahte seçimlerin adaylarının reklamını yapıyorsunuz’ diye tehdit edeceklerdi!

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Bu yazdıklarımın şaka olduğunu sanıyorsunuz ama değil!

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Para ile ‘tanınma’ mümkündür…

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Para ile kişisel lobicilik yapabildiğiniz gibi; daha büyük meblağlarla, ‘haklı’ dediğiniz her davanızı da anlatabilirsiniz!

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ELAM uyanana kadar tabii ki!

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Sonrasında onlar devreye giriyor…

Örgütlü lobicilik falan derken, sizin reklamlar ‘yasadışı’ denilerek kaldırılıyor!

Paranızı iade etme hakkıyla elbette!

Bazı rakamlar…

1 – 1…

2 – 1…

3 – 2 veya 4 - 1 hatta 2 – 2 – 1…

6 – 4 – 1 – 1 veya 6 – 3 – 1 – 1 – 1 bilemediniz 5 – 4 - 1 – 1 – 1 hatta ve hatta 7 – 4 – 1…

7 – 4 – 1…

8 – 5 – 1 – 1 – 1 veya 7 – 4 – 1 – 1 – 1 – 1…

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Yüzde 45 +…

Yüzde 30 -…

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Son 15…

KKTC’de şu anda siyasiler arasında en popüler aletler…