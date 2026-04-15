KKTC CSO’dan 23 Nisan konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir konser düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konser 22 Nisan Çarşamba günü saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Şefliğini Ali Hoca’nın üstleneceği konserde, keman sanatçıları Asya Kördeve ve Asya Sağıroğluları solist olarak sahne alacak. Programda ayrıca, Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosu yer alacak ve koronun şefliğini Emine Ferit yapacak.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.