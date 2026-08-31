“Kızımın elini tuttum, ‘Bırakmayacağım’ dedim”

Girne Turizm Limanı'nda ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. İki çocuğunun kayıp olduğunu söyleyen bir anne o anları anlattı.

"Benim oğlum tek başına yukarıya kadar çıktı. Ben de yoktum babası da yoktu. Kızımın elini tutmuştum 'Anne elimi bırakma' dedi, 'Bırakmayacağım kızım, yanımdayım' dedim. Valizler olduğu gibi üstümüze düştü. Dalga geldi bizi götürdü geri getirdi. Ayaklarını gördüm ayağını tuttum. Ayakkabısı çıktı. Şimdi ikisi de yok. Kimsenin elinden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.