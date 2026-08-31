AKEL: "Hâlâ kayıp olanların tümünün bulunmasını umut ediyoruz"

AKEL, Girne açıklarında dün yaşanan gemi faciası nedeniyle dayanışma belirtti, kayıpların bir an önce bulunması dileğinde bulundu.

AKEL, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin katkıda bulunmaya hazır olduğunu da aktardı.

AKEL'den yapılan açıklama şöyle:

"Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasından duyduğumuz üzüntüyü ifade ediyoruz

Dün Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasından duyduğumuz üzüntüyü ve derin sarsıntıyı ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi iletiyor, hâlâ kayıp olanların tümünün bulunmasını umut ediyoruz.

İnsanların hayatlarının kurtarılması amacıyla yürütülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hazır olduğunu UNFICYP ve ilgili İki Toplumlu Komite aracılığıyla iletmesinin doğru bir adım olduğunu belirtiyoruz."