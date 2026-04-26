Kıssa Tiyatro’dan yeni proje: "Gelecek" izleiciyle buluşuyor

Simge ÇERKEZOĞLU

Kıssa Tiyatro ekibi, yeni projeleriyle izleyiciyi bu kez “gelecek” fikri etrafında düşünmeye davet ediyor. Geçmişle bugünü karşı karşıya getiren, insan ile makine arasındaki mesafeyi sorgulayan oyun, yalnızlık, güven ve anlam arayışı gibi temel meseleleri sahneye taşıyor.

Ekip tarafından paylaşılan metinde, geleceğin yalnızca teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasıyla kurduğu ilişkinin de bir yansıması olduğu vurgulanıyor.

Kıssa Tiyatro, oyun yazım sürecinde önce geçmişe bakarak bugünü anlamaya çalıştıklarını, ardından karşılarına çıkan “tanıdık ama yabancı” makinelerle yeni bir ilişki kurduklarını ifade ediyor. Bu karşılaşmanın yalnızlık duygusuna da temas ettiğini belirten ekip, insanın hem kendisiyle hem de “öteki” ile kurduğu bağları yeniden düşünmeye açıyor.

Metnin en çarpıcı bölümlerinden biri ise insanlığın kadim sorularının bu kez makinelere yöneltilmesi: “Beni anlıyor musun? Sana güvenebilir miyim? Yanımda mısın?” Bu sorular, oyunun yalnızca teknolojik bir gelecek tasviri sunmadığını, aynı zamanda etik ve varoluşsal bir sorgulama içerdiğini gösteriyor.

Kendi türünü, doğrularını, yanlışlarını ve sınırlarını yeniden keşfetme arayışındaki insanı merkeze alan “Gelecek”, izleyiciyi hazır cevaplar yerine ortak bir düşünme alanına davet ediyor.

Oyunun proje koordinatörlüğünü Erdoğan Kavaz ve Şaziye Konaç üstlenirken, yapımcılığı Erdoğan Kavaz gerçekleştiriyor. Sahne amiri ve teknik uygulamada Hasan Türksever yer alırken, grafik tasarımda Salamis Ayşegül Şentug-Tuğyan, Erdoğan Kavaz ve Ayda Canova’nın imzası bulunuyor. Gişe sorumluluğunu ise Fikriye İyican yürütüyor.

Kıssa Tiyatro’nun “Gelecek” oyunu, 13 Haziran’a kadar her Cumartesi saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda sahnelenecek.