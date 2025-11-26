Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre 4 kişi, haklarında hazırlanan polis raporlarında yer alan bulgular doğrultusunda yasaklı göçmen ilan edildi.

Türkiye’deki suç örgütleriyle bağlantısı tespit edilen Mehmet Demir, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan ve KKTC’de olduğu tespit edilen Çinli Menglong Lı ile güvenlik raporlarında haklarında olumsuz tespitler bulunan Ümit Temel ve Levent Polat hakkında Bakanlar Kurulu yasaklı göçmen kararı aldı.

Türkiye’deki suç örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen Mehmet Demir yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü’nün raporu ışığında, T.C. uyruklu 1.2001-Ceylanpınar doğumlu Mehmet Demir'in, T.C.'de bulunan suç örgütleri ile bağlantısı olduğunun öğrenilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Kırmızı bültenle aranan Çinli KKTC’de tespit edildi

Müdürlüğünün raporu ışığında, Çin uyruklu 16.2.1988 doğumlu Menglong Lı'nın, nitelikli dolandırıcılık suçundan Çin Yetkili makamlarına iadesi amacıyla kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığının öğrenilmesi nedeniyle, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Levent Polat ile Ümit Temel yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, T.C. uyruklu 25.2.1997 - Kağızman doğumlu Ümit Temel ile 11.2.1977 - Tercan doğumlu Levent Polat'ın, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmelerine karar verdi.