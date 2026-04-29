Kıraç ile Fogo Live sahnesinde unutulmaz gece

Türk Anadolu Rock müziğinin güçlü ismi Kıraç, Grand Sapphire Resort bünyesinde yer alan Fogo Live sahnesinde sergilediği etkileyici performansla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Nostaljinin en özel anlarını günümüzle buluşturan sanatçı, sahne enerjisi ve sevilen şarkılarıyla gece boyunca temposu düşmeyen bir performansa imza attı.

“Gidiyorum” ve “Endamın Yeter” ile zaman durdu

Gecenin en dikkat çekici anları, izleyicilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesiyle yaşandı. “Gidiyorum” ve “Endamın Yeter” gibi hafızalara kazınmış eserler, Fogo Live’ın modern atmosferinde yeniden hayat buldu. Bu özel gece, yalnızca bir konser olmanın ötesine geçerek müziğin birleştirici gücüyle paylaşılan ortak bir duyguya dönüştü.

Fogo Live ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, güçlü sahne performansını profesyonel prodüksiyonla birleştirerek misafirlere üst düzey bir deneyim sundu. Nostaljinin duygusallığı ile eğlencenin dinamizmi aynı sahnede kusursuz bir uyum yakaladı.

Sanat ve eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kıraç’ın kendine has yorumu ve Fogo Live’ın prestijli atmosferiyle şekillenen bu özel gece, alkışlar eşliğinde sona ererken müzikseverlerin hafızalarında iz bıraktı. Fogo Live, sanat ve eğlence dünyasına yön veren etkinlikleriyle iddiasını sürdürmeye devam ediyor.