Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda “Memleketi Batıranların Dijital Tahakküm Merakı” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Talat, Anayasa’ya sahip çıkmanın hamasi söylemlerle değil kurumlara sahip çıkarak olabileceğine dikkat çekerek, “Anayasa’da istisnai olarak düzenlenmiş olan yasa gücünde kararname enstrümanını bu şekilde kullanırsanız kimseyi KKTC’ye sahip çıktığınıza inandıramazsınız” dedi.

Ortada memleketi batıran bir hükümet olduğuna vurgu yapan Talat, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın dünkü Meclis oturumunda, ‘ne kadar gerekirse o kadar borçlanacağız’ şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Talat, “Bakan Berova, her borçlanma vadesi öncesinde yeni bir borçlanmaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik bu mudur” ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünden hükümetin ay ay yaptığı borçlanmaları açıklayan Talat, “Hükümetin yerel gelirlerden borç ödemelerine bir şey ayıramadığı ayan beyan ortadadır. Sürdürülebilir dediğiniz şey, borcun borçla kapatılmasıdır” diye konuştu.

Talat, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sürdürebildiği tek şeyin ‘bütçe açığı’ olduğuna vurgu yaparak, “2023 yılında 17 milyon dolar bütçe açığı gerçekleşti. Bu açık 2024 yılında ise dramatik bir artışla 300 milyon dolara fırladı. 2025 yılında da açık 385 milyon dolara yükseldi. 2026 bütçe açığı öngörüsü ise 440 milyon dolardır. Ülkeyi bu noktaya kendileri getirdiler, memleketi batırdılar” açıklamasında bulundu.

Haziran’da erken seçim olması gerektiğine işaret eden Talat, “Hükümet tarafından kulislerde erken seçim tarihi için Ekim ayı konuşuluyor. Bu çok büyük kötülüktür. Bütçeyi bırakın yeni gelen hükümet yapsın” dedi.