KİEF ve Hür-İş İhtiyat Sandığı önünde basın açıklaması yapacak
Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) yarın Lefkoşa İhtiyat Sandığı binası önünde basın açıklaması yapacak.
İki federasyon adına da ortak açıklama yapan KİEF Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı İştirakçilerinin birikimlerinin faiz oranlarının düşürülmesini protesto edeceklerini belirtti.
Söz konusu açıklama saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
