Kıbrıs’ta siyasi çözümün toplumumuz adına önemi!

Vergi ödüyor muyuz?

Ödüyoruz!

-*-*-

Peki karşılığında gerektiği gibi hizmet alıyor muyuz?

-*-*-

Mesela sağlık!

Mesela eğitim!

Mesela güvenilir ulaşım!

Mesela kaliteli aydınlatma!

Mesela içilebilir su!

-*-*-

Su güvenilmez ve içilmez!

“Kullanılabilir su, içilmez” yazıyor ya tankerler üzerinde, alın size örnek!

-*-*-

Çevre kirli!

Ülkede atık disiplini sıfır!

-*-*-

Kusura bakmayın ama hiç de güvende değiliz!

Irkçılık yapmak gibi olmasın ancak siz bizi Rumlardan falan korkutuyorsunuz ama eve giren hırsız veya galerilere saldıranlar onlar değil!

-*-*-

Kanalizasyon yok ama nüfus her geçen gün artıyor!

-*-*-

Ben de kafayı bu kanalizasyona taktım!

Neden biliyor musunuz?

Çünkü, insanın en rahat sıçtığı yer evidir!

-*-*-

Bence kimse rahat sıçamıyor!

Hem ev bizim değil – hem de sıçtığımız mok nereye gidecek bilemiyoruz!

-*-*-

Ayrıca ev gerçekten bizim olmuş olsaydı, içine bu kadar çok insan alıp, sıçılamaz hale getirmezdik!

-*-*-

Haaa internette bir arkadaşın paylaşımından aldım bu evin içine sıçabilme meselesini…

-*-*-

Bunun tersini de düşünmek mümkündür aslında!

Evin bizim olduğundan emin olsaydık, bu kadar çok içine etmezdik!

-*-*-

Bu arada düşmez kalkmaz bir Allah!

-*-*-

Unutmayın, Eros bir Tanrı’ydı!

Sezar bir imparator!

-*-*-

Şimdi biri iç çamaşırı markası öteki salata!

-*-*-

“Kıbrıs’ta siyasi çözüm olmadan da içimizi düzeltebiliriz”cileredir şu ana kadar yazdıklarım!

Düzeltemezsiniz canlarım benim, düzeltemezsiniz!

-*-*-

Peki neden?

-*-*-

Gelin “güvencemiz” Türkiye’ye de bakalım!

-*-*-

Eveeet, Türkiye’ye ve insanına teşekkür etmemiz gereken çok örnek olabilir…

Türkiye düşmanı değilim! Bunu da vurgulamam lazım!

-*-*-

Ama Kıbrıs’ta siyasi çözümün önündeki en büyük engelin ya da en çok engel çıkaranın Türkiye olduğunu düşünüyorsam, en azından bunu rahatça söyleyebilmeliyim!

-*-*-

Defalarca yazdım; Türkiye’nin Doğu Akdeniz geneli ya da Kıbrıs özeli üzerinde hak iddia etme, çıkar elde etme çabaları son derece doğaldır ama bu hak iddiası veya çıkar çabasını eleştirmek de bizler için doğal olabilmelidir!

-*-*-

Hayır!

Kimse eleştiremiyor!

-*-*-

Korku var!

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Korkutmak için de özel çaba sürüyor!

-*-*-

Çok huylandığım, bizi hiç yapmaya – yok saymaya çalışan çabalar da söz konusu…

Mesela, “Türkiye olmasaydı, Kıbrıs Türk Toplumu Filistinliler gibi olurdu” iddiası!

-*-*-

Elbette Türkiye’nin varlığı, 1974 müdahalesi küçümsenemez!

Ama Kıbrıs Türk Toplumu da olmamış ve direnmemiş olsaydı, Türkiye şu anda çatır çatır kullandığı Kıbrıs üzerindeki haklarını elde edemezdi!

Uzaktan seyrederdi!

-*-*-

Kıbrıs Türk Toplumu direnmeseydi, Türkiye Ada’ya gelemezdi!

-*-*-

Ekonomik çıkarlar mı?

-*-*-

Bu iş karşılıklıdır; sadece Kıbrıs Türk Toplumu’nun Türkiye’nin kanını emdiği iddiası, deli saçmalığından öteye de değildir!

-*-*-

Efendim, “Rumlar hırslıdır, kindardır, bizi de sevmezler, bu yüzden Türkiye’ye muhtacız!” diyen çok!

-*-*-

Değiliz canlarım benim!

Kimseye muhtaç değiliz!

-*-*-

Doğru olan, hem Türkiye’ye “hatalısın” diyebilmek ham de “elbette Türkiye de hakkı varsa alacak, almalı”yı savunabilmektir!

-*-*-

Biz birincisini söylemeye korkuyoruz!

-*-*-

İktidarı da muhalefeti de ne yazık ki korkuyor!

-*-*-

Çünkü sistem öyle kurulmuş öyle de devam ediyor!

-*-*-

Peki Türkiye’den beklentiniz ne?

-*-*-

Evet, bir dönem Balkanları, Kuzey Afrika’yı, yakın ve Orta Doğu’yu kontrol eden bir Osmanlı vardı ama artık yok!

-*-*-

NATO’nun en büyük ikinci ordusu Türkiye’dedir ama bu ordunun hareket kabiliyeti, acaba kaç haftalık hadi bilemediniz kaç aylıktır!

-*-*-

Bir zamanlar tüm İslam alemini yöneten Osmanlı, şu anda “Türkiye” adıyla aynı İslam aleminin akaryakıtına muhtaçtır!

-*-*-

Türkiye’de enflasyon, Dünya zirvesindedir…

-*-*-

Türk Lirası’nın son sekiz yılda dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 90 civarındadır!

-*-*-

İktidarın muhalifleri hapsedilmektedir!

-*-*-

2000’lerde elde edilen bir takım ekonomik gelişmeler, şu anda yerini fon krizi gibi inanılmaz hırsızlıklara terk etmiş durumdadır…

-*-*-

Hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki bozulma, üretimdeki zayıflama, yüksek finansman maliyetleri ve vatandaşın geleceğe ilişkin güven kaybı ciddi boyuttadır…

-*-*-

Bir yanda, milyar milyar para götürenler; öte yanda dayanılmaz bir yoksulluk…

-*-*-

Enflasyon düşürülemiyor, döviz piyasasında istikrar sağlanamadı, bütçe disiplini sıkıntılı, yabancı yatırımcının güveni düşüyor…

Bunların üzerine AB’den uzaklaşmak, İmamoğlu, Demirtaş, Kavala gibi insanları hapsetmek de ne acıdır ki rezervleri güçlendirmiyor, Türkiye’ye döviz kazandırmıyor!

-*-*-

Haaa kimisi ekonomik büyümeden bahsediyor olabilir de bu ekonomik büyümenin “vatandaşın refahı” ile bir alakası yok ki!

Büyümenin kimlere, hangi sektörlere ve hangi gelir gruplarına yansıdığı çok önemlidir!

-*-*-

Türkiye’de orta sınıfın erimiştir, emekliler, asgari ücretliler ve gençlerin geleceği belirsizdir.

-*-*-

Ekonomik çöküş bir yana; demokrasi ciddi anlamda engellidir…

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Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu, yargı bağımsızlığı konusunda gerilemenin sürdüğünü, yürütmenin yargı üzerindeki etkisine ilişkin ciddi yapısal sorunlar bulunduğunu belirtiyor.

-*-*-

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme gücünün Cumhurbaşkanlığı makamında yoğunlaşması, yasama ve yargının denetim kapasitesi konusunda tartışmalara yol açıyor.

-*-*-

Demokratik bir ülkede gazetecilerin iktidarı eleştirebilmesi, muhalefetin sesini duyurabilmesi ve vatandaşların düşüncelerini özgürce açıklayabilmesi gerekir.

Yazan, konuşan içeri atılıyor!

-*-*-

Ve muhalefetin siyasal alanı sürekli daraltılıyor…

-*-*-

Demokrasinin gerçek sınavı, iktidarın kendisini eleştirenlere, muhalefete ve kendisine oy vermeyenlere nasıl davrandığıdır...

-*-*-

Bizim seçim yarışmacılarına özellikle son cümleyi sevgiyle duyururken, Kıbrıs’ta siyasi çözümün toplumumuz adına önemini bir kez daha vurgulamak isterim!

Yapay zekanın hazırladığı bu fotoğraflar eskiden de karın doyurmuyordu, şimdi de doyurmuyor…