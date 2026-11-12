“Ama az kapı açılacak…”

“Ama Haspolat’ı isterdik…”

“Ama bu kadarcık şey mi çıktı toplantıdan?..”

Falan da filan…

Evet ben de Haspolat’ı beklerdim…

Evet ben de daha fazla şey beklerdim…

İki değil, dört kapının, hatta daha fazla kapının açılmasını dilerdim…

5+1’in tarihinin belirlenip toplantıdan çıkılmasını beklerdim.

“Tamamdır, görüşmelere başlıyoruz” denmesini beklerdim…

Beklerdim, beklerdik ama beklemekten öteye gidemiyoruz çünkü masanın karşısında da birileri var.

Onların talepleri, onların çekinceleri, onların da beklentileri var.

“Ben isterdim ki hep benim istediğim gibi olsun!”

Ama olamıyor işte! “Keşke olsa” demek isterdim ama hep benim istediğim gibi olsa, hep benim taleplerim, benim isteklerim kabul edilse, masadan %100 mutlulukla kalksam bu durum çok da gerçekçi olmazdı.

Yani diyorum ki herhalde Tufan Erhürman da Haspolat’ın bu iki kapı arasına girmesini isterdi ama olamadı.

Ancak şunu da söylemek gerekir ki Haspolat ve Kiracıköy kapılarının önümüzdeki haftalarda BM Genel Sekreteri Guterres ile yapılacak olan üçlü görüşmede ele alınacağı da biliniyor.

Sonuçta 9-10 seneden sonra yetersiz de olsa bir şeylerin ileriye doğru gittiğini görüyoruz. Az ve uz. Az ve kaliteli, iyi, güzel.

Liderler neredeyse her hafta toplanıyorlar, konuşuyorlar. Holguin gidiyor geliyor, son olarak mekik diplomasisi yaptığını görüyoruz. Liderleri bir bakıma daha verimli olmaları için zorluyor gibi görünüyor.

Ve üçlü toplantıdan bazı sonuçlar alınarak kalkılıyor çünkü bu toplantının verimli geçmemesi halinde Holguin’in temaslarının da sona ermesi bekleniyordu. Öyle olmadı, arayışlar devam ediyor.

‘İmagine’ projesinin devam etmesi kararı alındı örneğin toplantıda… Bu projeyi dışarıdan izleyen birisi olarak ne kadar verimli bir proje olduğuna tanıklık ediyorum. AHDR (Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği), projenin sürekliliğini gerçekleştirmeye çalışırken iki toplumdan öğrencilerin ve öğretmenlerin proje içinde yer almalarını sağlıyor.

İki tarafta barış eğitimleri verilirken, öğrenciler, öğretmenler bu bilgilere sahip olurken bir süre sonra iki toplumdan ilkokul, ortaokul ve liseden öğrencilerin Dayanışma Evi’nde kaynaşmalarının yolu açılıyor.

Bundan dolayıdır ki Ersin Tatar bu projenin devam etmesine engel olmuş ve işte bu zamana kadar barışın temelini oluşturan, belki küçük taşlardan biri olan bu proje askıda kalmıştı.

Ne güzel ki yeniden başlıyor.

Sonuçta liderlerin görüşmeleri devam ediyor, 2+1’ler devam ediyor, Guterres ile görüşmeler devam ediyor, 5+1’in de yakında gelmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler ve beklentiler oluşurken Antalya’daki COP31 toplantısında bir araya gelen Guterres ve Erdoğan’ın atıklar ve zehirli gazlar yerine ağırlıkla Kıbrıs’ı konuştukları da tahmin edilebilir.