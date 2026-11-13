Biraz Ciddiyet

Holguin 29 Ekim’de adamıza geldi. Uzun sayılabilecek bir süre burada kaldı. Öncelikle liderlerle, ardından da çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptı.

Sonunda 9 Kasım Pazartesi günü liderlerle 3’lü bir zirvede bir araya geldi. 3.5 saat süren bu zirveden toplumları ilgilendiren bazı sonuçlar alındı.

Liderlerin Akıncılar-Limya ile Kambos-Gemikonağı güzergahlarındaki geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Liderler ayrıca Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla arşiv materyallerinin paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı. Çevre Teknik Komitesi tarafından yürütülecek çevre projelerinin hayata geçirilmesi konusunda da ilerleme sağlanması kararlaştırıldı. Eğitim Teknik Komitesi’nin gözetiminde ve belirleyeceği çerçevede iki toplumlu eğitim projesi IMAGINE’ın yeniden başlatılması. Liderler Kriz Yönetimi Teknik Komitesi’ne de acil durumlarda hızlı müdahaleyi sağlayacak ortak bir mekanizma oluşturması yönünde talimat verilmesi konusunda anlaştı. Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ise belirlenen bazı Maronit kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyonu için çalışma başlatacağı açıklandı. Liderlerin önümüzdeki haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir toplantıda yeniden bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı.

Bu sonuçları yetersiz bulabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, hatta yanlış bulabilirsiniz ama lütfen küçümsemeyiniz. Çünkü bu sonuçlar tam 9 yıl sonra sağlanan ilk ilerlemelerdir.

Üstelik Guterres’in katılacağı 3’lü zirve görev süresi dolmadan, yıl sonundan önce yapılacak. Umarım Guterres’in katılabileceği son zirveden en azından Haspolat ve Kiracıköy-Piroyi-Eğlence geçiş noktalarının açılışı ile Pile yolu konusunda da olumlu gelişmelerin müjdesini verirler.

Cumhurbaşkanı Erhürman zirvede ayrıca “köprü kurucu” yeni bir öneri yaptığını ancak bu aşamada diplomasiye şans vermek için içeriğini açıklamayacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli de 3’lü zirvede iki taraf arasında güvenin yeniden tesis edilmesine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmasını olumlu bulduklarını ifade etti.

Kıbrıs’ta ise hem solda, hem de sağda bu sonuçları beğenmeyen çevreler var.

Soldan yapılan eleştiriler genellikle Rum tarafından Erhürman’a yönelik eleştirilere benzer eleştirilerdir. Bu eleştiriler Hristodulidis’in çözüm değil, sadece müzakere istediğini görmezden gelen eleştirilerdir.

Hükümet çevreleri ise çözümsüzlük üzerine kurdukları “ayrı devlet” siyasetine zarar vereceği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erhürman’a saldırdılar. Bunu yaparken Erhürman’ın çözüm isteğini öne çıkardığı seçim kampanyasıyla halkın %63’ünün oyunu alarak seçildiğini unutuyorlar.

Çözümsüzlük şampiyonu atanmış dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu “Egemen eşit iki devlet, eşit uluslararası statü politikasının dışında hiçbir formül geçerli değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın hükümetle herhangi bir istiare yapmadan Rumlarla belli ölçülerde anlaşma sağladığını söyleyen Ertuğruloğlu, hükümetin yürütme yetkilerine “saldırı” olduğunu iddia etti.

Anakara’dan tayin edilerek dışişleri bakanı koltuğuna oturan Ertuğruloğlu, kendi halkından %63 oy alarak seçilen cumhurbaşkanına bu şekilde hitap edemez. Önce haddini bilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı sloganlardan biri benim çok dikkatimi çekmişti “Ciddiyet”.

Tufan hoca seçim kampanyasında bu vurguyu yapmış ve devleti yönetenlerin ciddiyetsizliğine dikkat çekmişti.

Bugün cumhurbaşkanlığında özlenen ciddiyet sağlandı. Ama maalesef hükümet çevrelerinde ciddiyetsizlik aynen devam ediyor. Ankara’dan Kıbrıs konusunda yapılan her açıklamayı tekrarlayarak, Ankara’daki muhataplarına yağcılık yapmayı marifet sayan kadrolarla karşı karşıyayız.