Bankadaki mevduatları dağıtsam?

Sigorta emeklilerine 40’ar bin lira ikramiye…

Kim istemez parayı...

Kim sevmez...



Bitmiştir muhtemelen...

Harcanmıştır bile!

Ben de sosyal sigorta emeklisiyim.

35 yıl çalıştım. Bunun 25 yılı yöneticilikle geçti.

Bugün yaklaşık 80 bin lira emekli maaşım var.

Bunu kişisel bir mesele olarak anlatmıyorum.

Özel sektörde yıllarca çalışmış, prim yatırmış, emekli olmuş insanların durumunu anlatıyorum.

Kiminin maaşı biraz daha yüksek, kiminin çok daha düşük…

Kamu emeklileriyle aramızdaki uçurum ortada.

Aynı ülkede, aynı hayat pahalılığıyla yaşıyoruz.

Emeklilikte aynı adalet yok!

***

40 bin lira "ikramiye" verdiler.

Bir defalık!

Sonra?

Hayat pahalılığı devam…

Gelir adaletsizliği devam…

Emekliler arasındaki uçurum devam…

Asıl sorum başka.

Bu para kimin parası?

Hükümetin mi?

Üstel'im mi Berova'nın mı?

Hayır!

Sosyal Sigortalar Fonu’ndan karşılanıyor.

Yani çalışanların, işverenlerin ve kamunun katkılarıyla oluşan; bugünün ve yarının sigortalılarına karşı yükümlülükleri bulunan bir fondan…

İhtiyat Sandığı için hep söylerim: İşçinin bankasıdır orası.

Sosyal Sigortalar da bireysel mevduat hesabı değil elbette.

Siyasi iktidarın dilediğince kullanacağı bir kasa hiç değil.

***

Şimdi başka bir örnek vereyim.

Merkez Bankası’nın Eylül 2026 verilerine göre bankalarda yaklaşık 460 milyar lira mevduat var.

Düşünün…

Bir banka yöneticisi çıkıp kuruluş yıldönümünü kutlamak için mevduat sahiplerinin hesaplarından para alarak ikramiye dağıtmaya karar verse…

Olabilir mi?

Ya da hükümet, bankalardaki mevduatın bir bölümünü alıp yurttaşlara dağıtmayı kararlaştırsa…

Mümkün mü?

Elbette hayır!

O paranın sahipleri var.

Bankanın yönetiminde olmak, mevduat sahiplerinin parasını dilediğince dağıtma hakkı vermez.

Sosyal güvenlik fonlarının hukuki yapısı farklı.

Ama temel soru değişmiyor.

Bir kaynağı yönetme yetkisi, o kaynağı siyasi tercihlerle dağıtma hakkını da verir mi?

Emekçilerin temsilcileri bu kararın neresinde?

Fonun geleceğine ilişkin hangi hesaplar yapıldı?

***

Üstelik yaklaşık 48 bin kişiye 40’ar bin lira verilmesinin toplam maliyeti 1 milyar 920 milyon lira.

Az para değil!

Bu kaynağın gelecekteki emeklilik haklarına etkisi nedir?

Kamuoyuna anlatıldı mı?

Daha acısı var.

Nasıl bir adalettir bu?

35 yıl çalışmış, 80 bin lira emekli maaşı alan bir sigorta emeklisine 40 bin lira ikramiye…

Kamudan 180 bin lira emekli maaşı alan, ayrıca 10 yıllık sigorta emekliliği bulunan birine de 40 bin lira!

Bir yanda bütün çalışma hayatını özel sektörde geçirenler…

Diğer yanda kamu emekliliğinin güvencesine, yüksek maaşına sahip olup ayrıca sosyal sigortadan da emekli olanlar…

İkisine de aynı ikramiye!

Üstelik 20-30 bin lirayla geçinmeye çalışan emekli de aynı 40 bin lirayı alıyor.

Bunun neresi sosyal adalet?

İhtiyaca göre değil, herkese aynı ödeme…

Gelir uçurumunu kapatmıyor.

Yalnızca üzerini örtüyor.



***

Sosyal Sigortalar’ın 50’nci kuruluş yılıymış!

Herkes de biliyor ki seçim rüşveti...



Yine geçemediler samimiyet sınavını...

Emekçinin ortak birikimleri üzerinde siyasi iktidar neden böylesine belirleyici?

İşte yeni dönemde bu değişmeli...