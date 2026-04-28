“Kıbrıslı Türkler yok sayılarak çözüm mümkün mü?”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu ve son dönemde artan uluslararası açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kıbrıs Cumhuriyeti liderliğinden ve uluslararası aktörlerden gelen açıklamaların arttığına dikkat çeken Erhürman, “Gün geçmiyor ki Kıbrıs Rum Liderliği’nden yeni bir anlaşma haberi ve Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir açıklama duymayalım” dedi.

Fransa ile yapılan güvenlik anlaşmasına ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni inisiyatifine işaret eden Erhürman, “Bir yandan Fransa ile güvenlik konusunda yeni bir anlaşma, diğer yandan Sn. Guterres’in alması beklenen yeni inisiyatif konusunda ‘süreç halihazırda başladı’ açıklaması” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamalarına da değinen Erhürman, Kıbrıs sorununun bölgesel istikrarla bağlantısına katıldığını ancak Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığını savundu. Enerji projelerine de atıfta bulunan Erhürman, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erhürman, “Kıbrıslı Türkler yok sayılarak bu adada çözüm olabileceğini düşünen var mı gerçekten?” diye sorarak, çözüm isteyen tüm taraflara yapılan açıklamaların sürece katkı sağlayıp sağlamadığını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine vurgu yapan Erhürman, “Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla varız ve buradayız” dedi.