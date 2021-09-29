Kıbrıs'a mülteci akışı...Johansson: “Bir yolunu bulacağız”

Üst düzey bir AB yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki ay Ankara'da üst düzey müzakereler düzenleyeceğini ve bu müzakereler sırasında Türkiye'den Kıbrıs'a ve diğer AB ülkelerine mülteci akışını durdurmanın yollarını bulabileceğini söyledi.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson yaptığı açıklamada, mültecilerin Türkiye'den Kıbrıs'a ulaşmasını engelleme konusunda "ileri bir yol bulmanın imkansız olmadığını" söylerken, böyle bir anlaşmanın nasıl yapılacağına dair ise açıklamada bulunmadı.

Johansson, nüfusuna göre tüm AB ülkeleri arasında en fazla sığınma başvurusuna sahip olan Kıbrıs'ın karşılaştığı zorlukları ‘ilk elden’ öğrenmek istediğini söyledi, başkent Lefkoşa'da bulunan bir mülteci kabul merkezini de ziyaret etti.

Johansson, Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nouris ile yaptığı görüşmenin ardından, “Türkiye ile ilişkilerimizde pek çok zorlukla karşılaştık ancak şu anda bu ilişkiler daha iyi durumdadır” açıklamasında bulundu.

Nouris: “Türkiye sistematik olarak Kuzey Kıbrıs üzerinden güneye mülteci gönderiyor”

Öte yandan Nouris, Türkiye'yi "sistematik olarak Kıbrıs’ın kuzeyine gelen mültecilerin Birleşmiş Milletler tampon bölgesini geçerek güneye, bir AB ülkesinde sığınma başvurusunda bulunmaya teşvik etmekle” suçladı. Nouris ayrıca Kıbrıslı yetkililerin güneye gelen mültecilerin yaklaşık %80'inin kuzeyden gönderildiğini de vurguladı. Kıbrıs'a mültecilerle dolu kaçakçılık teknelerinin gelişini önlemek için deniz polisini güçlendirdiklerini dile getiren Nouris, BM kontrolündeki ara bölgenin güney kenarları boyunca yapılan devriyeleri ve elektronik gözetimleri de artırdıklarını belirtti. Nouris yılbaşından bu yana 8.500 sığınma başvurusundan 7.000'inin reddedildiğini, ancak AB çapında bir politika "zayıflığı" nedeniyle yalnızca 300 kişinin ülkesine geri gönderildiğini söyledi.

(Kaynak: Kathimerini)