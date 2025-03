Kıbrıs Yaylı Dörtlüsü’nden iki muhteşem konser

Murat OBENLER

2023 yılında kurulan ve farklı kültürleri bir araya getirerek adanın önde gelen topluluklarından biri olarak hızla kendini kanıtlayan CySO String Quartet (Kıbrıs Yaylılar Dörtlüsü) Barok'tan avangart müziğe kadar uzanan çok çeşitli bir repertuvar sunma hedefi doğrultusunda konserlerini sürdürüyor.

İki performans şeklinde programlanan 5. Seri konserler 7 Mart Cuma gecesi Lefkoşa’daki Pallas Tiyatrosu’nda ve 8 Mart Cumartesi akşamı Kourion “Klasik Müzik Günleri” kapsamında Ipsonas’ta yer alan Ipsonas Belediye Tiyatrosu’nda icra edildi.

Kıbrıs Senfoni Orkestrası liderlerinden, konser şefi Wolfgang Schroeder(1.keman), baş viyola sanatçısı Kumiko Okutomi ve baş çellist Jakub Otčenášek ile Iraklis Mitellas(Keman Tutti) tarafından oluşturulan dörtlü konserde müzikseverleri J.S.Bach'ın Korallerinin zamansız maneviyatından ve cazibesinden, Dmitri Şostakoviç’in "faşizm ve savaş kurbanlarına" yönelik çok kişisel ve duygusal bir övgüsü olup yaylı dörtlüsü repertuarındaki kilometre taşlarından birisi olan String Quartet no. 8 in C minor, op. 110’una ve Antonin Dvořák'ın "Amerikan" dörtlüsünün akıcı melodik buluşuna kadar renkli bir yolculuğa çıkardılar.