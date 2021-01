Kıbrıs, ülkelerin ‘risk durumlarını’ güncelledi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, COVID-19’la ilgili güncellenen ülkeler epidemiyolojik risk değerlendirmesini açıkladı.



Değerlendirme sonrasında “düşük riskli ülkeler” A Kategorisi’nde sadece 4 ülke kalırken, birçok ülke “yüksek riskteki ülkeler” C Kategorisi’nde yer aldı.



B Kategorisi’nde ise “düşük risk olasılığı” olan ancak A Kategorisi’yle karşılaştırıldığında büyük belirsizlikleri yer alan ülkeler bulunuyor.



Ülkelerin güncelleştirilen durumları şöyle:



Sırbistan B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

İsveç B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

Letonya B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

Litvanya B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

Japonya A Kategorisi’nden B Kategorisi’ne,

Estonya B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

İzlanda C Kategorisi’nden B Kategorisi’ne,

Danimarka B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne,

Uruguay B Kategorisi’nden C Kategorisi’ne ve

Güney Kore A Kategorisi’nden B Kategorisi’ne.



A Kategorisi (Şu aşamada düşük riskte olan ülkeler=



Üçüncü Ülkeler: 1) Avustralya, 2) Yeni Zelanda, 3) Singapur, 4) Tayland



A Kategorisi ülkelerden gelecek yolculardan COVID-19 laboratuvar test sonucu ve kendi kendine izolasyon istenmeyecek.





B Kategorisi (Düşük risk olasılığı ancak A Kategorisi’yle karşılaştırıldığında daha fazla belirsizliği olan ülkeler.)



Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler: 1) Almanya, 2) Yunanistan, 3) Finlandiya



Şengen Bölgesi Üyeleri: 1) İzlanda, 2) Norveç



Üçüncü Ülkeler: 1) Japonya, 2) Çin (Hong Kong ve Makau), 3) Güney Kore, 4) Ruanda



B Kategorisi’ndeki ülkelerden gelen yolcuların seyahatlerinden 72 saat önce bir laboratuvar testi ve virüs için olumsuz PCR testini gösteren bir belge göstermeleri gerekiyor.





C Kategorisi (A ve B Kategorileriyle kıyaslandığında yüksek-risk grubundaki ülkeler)



Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler:1) Avusturya, 2) Belçika, 3) Bulgaristan, 4) Fransa, 5) Danimarka, 6) Estonya, 7) İrlanda, 8) İspanya, 9) İtalya, 10) Hırvatistan, 11) Letonya, 12) Litvanya, 13) Lüksemburg, 14) Malta, 15) Holland, 16) Macaristan, 17) Polonya, 18) Portekiz, 19) Romanya, 20) Slovakya, 21) Slovenya, 22) İsveç, 23) Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık.



Küçük Ülkeler: 1) Andora, 2) Monako, 3) Vatikan, 4) San Marino.

Şengen Bölgesi Ülkeleri: 1) İsviçre, 2) Lihtenştayn

Üçüncü Ülkeler: 1) Cezayir, 2) Fas, 3)Arnavutluk, 4) Sırbistan, 5) Uruguay



Tüm yolcular ülke kategorilerine bakılmaksızın uçuşlarından 24 saat önce Cyprus Flight Pass için bir başvuru formu doldurmakla sorumlu tutuluyorlar. Ayrıca kamu sağlığı ve epidemiyolojik görünümün izlenmesi bakımından gelen uçaklardan seçilecek yolculara bir örnek moleküler laboratuvar testi yapılıyor.