AHDR, Imagine Barış Akademisi’ni tanıttı

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), bu yılki Uluslararası Barış Günü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde Imagine Barış Akademisi’ni resmi olarak tanıttı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, tanıtım, AHDR, Dayanışma Evi (H4C) ve The Home Cafe tarafından “Barışa Yatırım Yapın – Herkes İçin, Her Yerde, Her Gün” mesajı altında düzenlenen daha kapsamlı bir Uluslararası Barış Günü programının parçası olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada, akademinin AHDR’nin yıllar içinde barış eğitimi alanında geliştirdiği yöntemler, ilişkiler ve deneyimler üzerine inşa edilerek, Imagine’ın gelişiminde atılan bir sonraki adımı temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Akademi’nin var olan birikimi; değişen siyasi koşullara uyum sağlayacak, hizmet ettiği topluluklar için güncelliğini koruyacak ve barış eğitimi ile toplumlararası etkileşimi uzun vadede sürdürecek şekilde tasarlanmış, daha geniş kapsamlı ve daha yapılandırılmış bir çerçeveye taşımayı amaçladığı da kaydedildi.

AHDR, dün yapılan tanıtımda, Akademi’nin birbiriyle bağlantılı dört alanını şöyle belirtti:

“Eğitimciler için Barış Akademisi, Çocuk ve Gençler için Barış Akademisi, Ebeveyn Katılım Platformu ve Bölgesel ve Uluslararası İş Birliği Merkezi. Bu dört alan çocukların ve gençlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin, AHDR mezunlarının ve ortaklarının zaman içinde daha geniş bir barış eğitimi topluluğuna katılmasını, bu toplulukla etkileşime girmesini ve bağlantısını sürdürmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.”

Akademi, bu dört alanla tek toplumlu ve toplumlararası öğretmen eğitimleri, eğitimciler için sürdürülebilir öğrenme ve birlikte üretim fırsatları, 7-18 yaş arasındaki gençler için eğitim etkinlikleri ve uzun vadeli gelişim yolları, ebeveynler için katılım ve diyalog fırsatları ile daha güçlü yerel, bölgesel ve uluslararası ortaklıklar sunmayı hedefliyor.

Ayrıca eğitsel saha gezileri, yıllık konferanslar, Barış İçin Öğretmen Ödülü, mezun etkinlikleri ve değişim programlarının yanı sıra Barış İçin Eğitim Elçileri ve Gençlik Elçileri ağlarını da geliştirecek.

Tanıtımda, ayrıca, AHDR’nin yeni Imagine barış eğitimi kampanyası ilk kez gösterime girdi.

Yıllar içinde Imagine’a katılmış kişilerin deneyimlerini ve seslerini öne çıkaran söz konusu kampanya, ayrıca, karşılaşmaların, diyaloğun ve barış eğitiminin etkisine dikkat çekiyor.

Kampanya, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın desteklediği ek bir proje olan Imagine Peace Voices for Cyprus projesini tamamlıyor.

AHDR bu proje kapsamında, eğitimciler, gençler ve eski katılımcılar dâhil Imagine etrafında kurulan ağları yeniden bir araya getirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan paralel bir dizi etkinlik gerçekleştirmeyi, böylece barış eğitimine katılım ve dahil olma fırsatlarını artırmayı da planlıyor.

Program, diyalog, eğitim ve yaratıcı etkinliklerin yanı sıra bir Sivil Toplum Kuruluşu Fuarı aracılığıyla Kıbrıs’ın dört bir yanından insanları ve örgütleri bir araya getirdi.

Programda ayrıca ırkçılık ve ayrımcılığa karşı iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir sivil toplum tartışması olan “Irkçılığa Karşı Sesler: Diyalogdan Eyleme” başlıklı etkinlik de yer aldı.

Tanıtımda, Almanya Federal Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mirko Kruppa bir konuşma yaptı.

Panelin ardından, Kıbrıs’ta Irkçılık Karşıtı Eğitim için bir Sivil Toplum Eylem Çerçevesi’ne yönelik katılımcı bir süreci başlatan Kıbrıs’ta Irkçılık Karşıtı Eğitim için Eylem Taahhüdü imzalandı.