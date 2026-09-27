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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nda başkan Erol Barçın

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nda başkan Erol Barçın

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 12. Olağan Gelen Kurulu dün gerçekleştirildi.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 12. Olağan Gelen Kurulu dün gerçekleştirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan  Erol Barçın oy birliği ile seçildi.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın  kurulları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Faika Deniz

Burcu Salihoğlu

Gözde Ataöv

Ergün Parlan

Deniz Fındık

Ilgaz Genç

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Barış Sever

Şerife Özhuy

Erol Dülger

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Tünay Beton

Derya Korun

Nilüfer Galip Çelik

 

 Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Atai Tulunoğlu

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