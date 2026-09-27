Haspolat'ta "iş kazası": 20 yaşındaki Yunus Khaled yaralandı
Haspolat'ta dün çalıştığı atölyede "iş kazası" geçiren 20 yaşındaki Yunus Khaled yaralanarak yoğun bakıma alındı.
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Haspolat'ta dün çalıştığı atölyede "iş kazası" geçiren 20 yaşındaki Yunus Khaled yaralanarak yoğun bakıma alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 14.00 sıralarında meydana gelen "iş kazasında" 20 yaşındaki Yunus Khaled atölye içerisinde çalıştığı esnada spiral makinesinin taşının kırılması sonucu vücudunun alt karın bölgesinden yaralandı.
Genç işçi olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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