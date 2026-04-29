Kıbrıs Türk Gençlik Senatosu’nun 1. dönem üyeleri belirlendi
İlk kez faaliyete geçecek Senato’da görev alacak üyeler, 1 Mayıs itibarıyla görevlerine başlayacak. Gençlik Federasyonu bünyesinde oluşturulan Gençlik Senatosu’nun, gençlik politikaları ve ülke meselelerine farklı alanlardan katkı sunması hedefleniyor.
Gençlik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, senato üyelerinin, Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi’nin önerisi ve Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi’nin oylarıyla belirlendiği belirtilerek, üyelerin belirlenmesinde, farklı sektör ve disiplinlerden gelen, Kıbrıslı Türk gençliğini temsil edebilecek isimlere yer verildiği kaydedildi.
1. Dönem Gençlik Senatosu üyeleri şu isimlerden oluştu:
“Görkem Akilhoca, Eren Aktaş, Zeynep Tuna Arkın, Mehmet Atakol, Onat Ataman, Yasemin Aygın, Vedia Bakıroğlu, Hatice Benan Biçentürk, Adil Bey, Yağış Bey, Deniz Besim, Ali Furkan Çetiner, Denis Dinand, Yaren Fadıloğulları, Erten Gazi, Meltem Gökçebel, Şenay Gökçebel, Mehmet Göksu, Oğuz Ufuk Haksever, Turhan Hızlı, Ege Kaçmaz, Mete Morris, Selin Örek, İlayda Özbekoğlu, Mustafa Özbilgehan, Mustafa Özkaynak, Selin Özuslu, Soner Özyalçın, Enes Talha Saraç, Azra Say, Ardıç Taşcıoğlu, Görsev Tepe, Sürel Pembe Uluçay, Gülşen Ünveren, Mert Yücel, Nesrin Yüceulaş.”