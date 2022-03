Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali 20.kez yapılacak

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en büyük film etkinliği olan Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali 20. kez tüm adada yaşayan sinemaseverleri bir araya getirecek. Bu yıl 8-16 Mart tarihleri arasında Lefkoşa ve Limasol’da yer alacak festival kapsamında 20’den fazla kurmaca film, dünyanın önemli filmlerinin gösterileceği Viewfinder bölümü,uluslararası filmlerin yarışacağı Glocal Images bölümü, Kıbrıslı Filmlerin yarışacağı Kıbrıslı Filmler Yarışması bölümü ,paralel programlar ile Çocuklar ve Gençler için Kıbrıs Film Günleri bölümünde gösterilecek.

Eğitim Kültür Spor ve Gençlik Bakanlığı’na bağlı Kültür Hizmetleri ile Rialto Tiyatrosu’nun ortak organizasyonu ile sinemaseverlerle buluşacak 9 günlük sinema şöleni gösterimleri Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nda ve Lefkoşa’da da Zena Palas sinemasında yer alacak.

Film gösterimleri, atölyeler, buluşmalar, sosyalleşme

20. festival Kıbrıs'taki sinema endüstrisinin tüm paydaşlarını ve aktörlerini, öğrencileri,medya ve sinefilleri bir araya getirirken yine hem sinema gösterimleri hem de kişilerin sosyalleşmelerine altyapı oluşturacak.Baharın sinema buluşması pandeminin tüm zorlayıcı şartları karşısında sinemaseverleri sinemanın kalbi olan sinema salonlarına davet ediyor.

Festivalde çok konuşulan otobiyografik Belfast (yönt. Kenneth Branagh), Cannes Büyük Ödülüne de uzanan Juho Kuosmanen’in yönettiği Compartment No. 6, The Worst Person in the World (yönt. Joachim Trier) filmleri şimdiden öne çıkıyor.

5 önemli sinema insanından oluşan uluslararası jüri Glocal İmage yarışmasında en iyi film,jüri özel ödülü,en iyi yönetmen ödülü verirken Kıbrıslı Filmler yarışmasında ise en iyi film,yönetmen,oyuncu ve Seyirci ödülleri dağıtılacak

Çocuklar ve Gençler için Sinema bölümünde sinemacı Stavros Pamballis’in sanat yönetiminde çocuklar ve gençlere yönelik seçilmiş filmler birlikte izlenerek değerlendirmeler,konuşmalar,fikir paylaşımları yapılacak.

Dot.on.the.Map Endüstri Günleri, Akdenizli yapımcı, yönetmen ve senaristleri buluşturacak

Gelişen ve genişleyen Festival, bu yıl Yunanistan'daki AGORA Selanik Uluslararası Film Festivali ile ortaklaşa düzenlenen bir ortak yapım, eğitim ve ağ oluşturma platformu olan 3. Dot.on.the.Map Endüstri Günleri'ni de düzenleyecek. Dot.on.the.Map, Akdeniz ülkelerinden yapımcılar, yönetmenler ve senaristler arasında film işbirliklerini ve sinerjiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Orijinal dilinde ve İngilizce-Yunanca altyazı ile yapılacak gösterimlerin ve etkinliklerin ayrıntılı programı Festival'in web sitesinde mevcuttur: www.cyprusfilmdays.com ve Facebook sayfasında.