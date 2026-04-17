Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi araç içi trafik kamerası kullanımını onayladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin dün, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği adına Stavros Papaduris tarafından sunulan ve araç içi kameraların kullanımını düzenleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasa tasarısının amacının, şahsi ve ticari araçlar ile devletin tasarrufundaki araçlarda elektronik görüntü kayıt cihazlarının kullanımını kurumsallaştırmak ve düzenlemek amacıyla Karayolu Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapmak olduğunu yazdı.

Gazete, günümüzde herhangi bir yasal çerçeve ve denetim olmaksızın, araç içi kamerası olan binlerce aracın yollarda dolaştığını ve önerilen yasa tasarısının, bu kameraların yasal şekilde çalışmasına ve aynı zamanda yetkili makamın, yani kişisel verilerin korunması komiserinin gözetimi altında kullanılmasına izin verildiğini kaydederek, böylece bir kaza durumunda, mahkeme kararıyla, kazadan 10 saniye önce ve 10 saniye sonra neler olduğunu mahkemeye sunmak gibi amaçlara hizmet edebileceğini belirtti.

Haberde, AKEL’in bu yasa tasarısına özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiği ve kötüye kullanılabileceği için karşı çıktığı; ancak tasarının 19 lehte, 16 aleyhte ve 1 çekimser oyla yasalaştığı ifade edildi.

