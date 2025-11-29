Kermiya bölgesinde bulunan mühimmat etkisiz hale getirildi
Lefkoşa'da Kermiya Bölgesinde çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında eski bir mühimmat bulunması üzerine Kermiya geçiş noktasına giden yol polis tarafından tedbir amaçlı kısa süreliğine kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Bomba İmha ekipleri tarafından mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından yol yeniden trafik akışına açıldığını bildirildi.
