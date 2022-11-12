‘Kendileri için’ yapmaya başladılar, ‘marka’ oldular

Dila BOZKURT

‘Yemekle’ uğraşmayı seven bir çift olduklarını ifade eden Müge Teker ve Umur İnanç Teker’in, önceleri ‘kendileri için’ yapmaya başladıkları sağlıklı bazı ürünleri, bugün bir marka oldu…

Önceleri sosyal medya hesapları aracılığıyla satışa başlayan çift, bugün artık birçok noktada doğal, şeker ilavesiz ve katkı maddesi kullanılmadan ürettikleri organik fıstık, fındık ezmesi ve granola gibi ürünleri sağlıklı seçenekler arayanlarla buluşturuyorlar…

“Biz her zaman kendi işimizi yapmak, kendimiz üretmek istiyorduk” diyen Müge Teker ve Umur İnanç Teker, “acaba ne yapabiliriz?” sorusuyla beraber işlerinden ayrılma kararı aldıklarını ve yeni bir maceraya atıldıklarını anlatıyor.

“Sağlıklı bir seçenek olarak, önce kendimize yapmakla başladık…”

“Biz aslına yemek ile uğraşmaktan, yemeği ve farklı tatları seven bir çiftiz, bu zevk aldığımız bir konu. Fakat zaman içinde de, özellikle paketli gıdaların, vücutlarımıza ve insan sağlığına aslında ne kadar zararlı olduğunu fark ettik ve bun üzerine her zaman yediğimiz şeylerin kaliteli, temiz olmasına dikkat ettik. Fıstık ezmesi ve fındık ezmesi zaten daha önceden günlük hayatımızda bulunan ürünlerden ve biz bunu acaba evde yapabilir miyiz diye düşündük” diyen çift, kendi evlerinde, öncellikle kendileri için ve misafirliğe gelen arkadaşlarına çeşitli ezmeler yaparak başladıklarını belittiler. Daha sonra, çevrelerindeki insanların ürettikleri bu ezmeleri satışa çıkarmaları gerektiği fikri üzerine “alivehealthyfood.cy” isimli Instagram sayfasını açarak satışa başladıklarını ifade eden Teker çiftinin ürünleri bugün kendi dükkânlarının yanı sıra, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan farklı satış noktalarında da satışta…

“Acaba satar mı? diyerek başladığımız bu yolculukta, aldığımız olumlu yorumlarla işi biraz daha büyütmeye karar verdik ve evimizde ürünleri istediğimiz sayıda üretemediğimizi görünce, kendimize imalathane amaçlı bir dükkân kiraladık. Birçok işi yapabilirdik, yani Türkiye’den ürünler getirerek satabilirdik ama biz her zaman üretmek istedik çünkü bu konuda adada çok ciddi bir eksiklik var. Sadece yiyecek olması biraz tesadüf oldu” sözleriyle üretime uzanan yolculuklarını anlatıyorlar…

“Ev tipi mikserle başladık… Fıstıkları bile kendimiz soyuyoruz”

Üretimde kullandıkları bütün malzemeleri ülkedeki ekonomiye de destek amaçlı yerli üreticilerden aldıklarını da ifade eden genç üreticiler, bugün fıstık ezmesi, fındık ezmesi, granola, tahin, hurma ezmesi gibi birçok farklı ürün üretiyorlar.

Umur Teker “Biz büyük makinalar kullanmıyoruz. Kullandığımız makinalar sanayi tipte ama en küçük boyları. İlk başladığımızda ev tipi 1 litrelik bir blenderle başladık. Fıstıkları kendimiz soyuyoruz, kendimize göre kavurtuyoruz. En kaliteli fıstıklarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Sonra makinalarda çekiliyor. Mesela sadece fıstık ezmesinde uzun bir süre çekiliyor ve biz sıcak dolum gerçekleştiriyoruz. 1 yıllık bir raf ömrü var. Fıstık ezmesi zaten çok yağlı bir ürün ve bu yağda onu koruyor” sözleriyle ürünlerin nasıl yapıldığını da anlatıyor.

“Üretimin önündeki en büyük eksik, devlet desteği…”

“Bizim her zaman üretmeye karşı bir düşkünlüğümüz vardı ama bu adada olan en büyük eksiklerden bir tanesi devletin üreticilere karşı olan desteği. Bu işe başlayalı yaklaşık olarak bir buçuk yıl oldu ve bu süreç içerisinde devletten hiçbir şekilde destek görmedik” diyen genç üreticiler, buna karşın üretmek isteyenlere de ‘korkmayın’ çağrısında bulunuyor.