Kendileri burada, yürekleri orada... “İsrail bombalarını gökyüzüne yolluyor, yakınlarımız ölüyor”

Kimisi ailesini yıllardır görmüyor, kimisi ise şartlar el verdiğince internet üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Gazze’de bombaların düştüğü noktalarda elektriklerin ve bağlantıların kesildiğini belirten öğrenciler, ailelerinin ve yakınlarının hayatlarından endişe ediyor.

Devrim DEMİR-Burçin AYBARS

Ülkede eğitim için bulunan Filistinli öğrencilerin kalpleri Gazze’de… Ellerinden telefonlarını bir an olsun düşürmeyen Filistinli öğrenciler, ülkelerinde yaşananlara destek olmak için önceki gün araçlı eylem yaptı, savaşın bitmesi mesajını yolladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Filistinli öğrenci Osama Havarai, “Ailemle Skype üzerinden konuşurken, gökyüzünden bombaların yağdığını gördüm. Çok korktum, ailem savaşın ortasında birçok tanıdığımı kaybettim” derken, yaşadığı dehşeti de anlatıyor.

Yaşanan zulmü protesto ettiler…

İsrail’in Gazze’de yaptığı zulmü protesto etmek için yollara dökülen Filistinli öğrenciler, yaşananları sessizce kınadı.

YENİDÜZEN’e konuşan öğrenciler, yıllardır bitmeyen zulme isyan etti. Gazze’de insanlığın ağladığını ifade eden Filistinli gençlerin dileği ortak: “Çocuklar ölüyor, anneler ağlıyor dünya bu zulme yeter demeli artık.”

Filistinli öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu…

Muhammed Atav: “Ailemin kaldığı yerde bombalama oldu, endişeliyim”

İki yıldır ailesinden uzakta olduğunu ve ülkede eğitimini tamamlamak için bulunduğunu anlatan Muhammed Atav, ailesinin hayatından endişe ettiğini belirtti.

Gazze’deki kutsal bir cami yakınında, nenesi ve dedesinin yaşadığı bölgeye bombaların düştüğünü öğrendiğini kaydeden Atav, “Bugün nenem ve dedemin kaldığı yerin yakınlarına bomba düştüğünü öğrendim. İki Filistinli ölmüş, onlar çok yaşlı ve haber alamıyorum, çok endişeliyim. Onlar çok yaşlı insanlar, ailemle konuşmaya çalışıyorum. Hayatlarından endişe ediyorum, ailemin yanına gitmek istiyorum” dedi.

Rahaf Allalaf: “Ailemle iletişim sıkıntısı yaşıyorum. Onlara ulaşamıyorum”

Ürdün’de doğduğunu ancak Filistinde yaşadığını anlatan Rahaf Allalaf, ailesi ile en son geçen yıl Filistin’e gidemediği için Ürdün’de görüştüğünü söyledi. Ailesinin şuan için hayatta olduğunu ancak ne olacaklarının garantisi olmadığını ifade eden Allalaf’ın ifadeleri şöyle:

“Herkes gibi bende ailem için çok endişeliyim, orada herkes çok zor durumda. Ailemin yaşadığı bölgede düşen bombalar nedeniyle bağlantılar sık sık kopuyor, günde 4 saat elektrik olduğunu biliyorum. Bu sıkıntılar nedeniyle bir birimize ulaşamıyoruz ve bu benim çok kötü hissetmeme neden oluyor. Ailemle en son geçen yıl Ürdün’de görüştük, Filistin, ülkem çok zor şartlarda olduğu için oraya gidemedim. Bu şartlarda hala ülkeme ailemin yanına gitmek imkânsız ve bu beni çok üzüyor.”

Nimet Şama: “Topraklarım bombalanıyor, ailem orda ve ben çok endişeliyim”

Ailesinin ve çok sayıda akrabasının Gazze’de yaşadığını anlatan Filistinli Nimet Şama, 1 ay önce ailesinden eğitimini tamamlamak üzere ayrıldığını anlattı. İmkanı olsa geri dönmek istediğini, ailesi ve akrabalarına destek vermek için orada bulunmak istediğini kaydeden Şama, “Ailem, akrabalarım ve tanıdıklarım İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayabilirler. Çok kötü durumda herkes, şuan için bir kayıbım yok ama her an her şey olabilir. Gözüm telefonda, kalbim onlarla. Şartlar el verdiği sürece onlara ulaşıp konuşmaya çalışıyorum, tanıdığım birçok kişinin evleri bombalandı çok üzgünüm. Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Ben ailemden bir ay önce ayrıldım, çok rahatsızım, acımasızca evlere bombalar yağıyor, suçsuz günahsız insanlar ölüyor. Ailemden uzak olduğum için çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

İbrahim Abutev: “İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor, çok üzgünüm”

İsrail’in Filistin halkına sadece zulüm yaptığını söyleyen İbrahim Abutev, Gazze’de amca ve dayılarının olduğunu, ara sıra haber alabildiğini söyledi. Durumlarının şimdilik iyi olduğunu kaydeden Abutev,” Bu durum her an değişebilir. İsrail acımadan öldürüyor” dedi.

Herkes gibi çok endişeli olduğunu da kaydeden Abutev, “Gece gündüz elimde telefon, gözüm televizyonda. Sürekli bir tedirginlik içinde süreci takip etmeye çalışıyorum. Yakınlarım için çok stresliyim, kolay iletişim de kuramadığımız için imkânım olsa şuan yanlarına gitmek isterim” sözlerini kullandı.

Hasan Kassım: “Filistin özgür olmalı, Filistin’i kurtarmalıyız”

Uzun yıllar Gazze’de yaşadığını ancak ailesinin şuan Ürdün’de yaşamını sürdürdüğünü anlatan Hasan Kassım, “İsrail yaşadığımız yerleri işgal etti. Filistin özgür olmalı, Filistin’i kurtarmalıyız” dedi.

Leyhın Fardiyav: “Ailemi 4 yıl önce gördüm. İsrail bombalarını gökyüzüne gönderiyor”

Ailesinin ve arkadaşlarının Gazze’de olduğunu anlatan Leyhın Fardiyav, “İsrail her gün gökyüzüne bombalarını gönderiyor” derken, bölgelerinin bombalanmasına, onlarca sivilin acımasızca öldürülmesine ve dünyanın buna seyirci kalmasına isyan etti.

Fardiyav, “Ailemde kaybım yok, ama bunun garantisi de yok. İmkânım olsa çıkar yanlarına giderim, onları en son 4 yıl önce gördüm. İnternet üzerinden sık sık görüntülü görüşmeye çalışıyorum. Ülkemde çok büyük bir vahşet yaşanıyor” dedi.

Kahdeleni Saffediy: “Ailemin hayatından endişeliyim. Mezun oldum ama yanlarına gidemiyorum”

Gazze’de yaşananları “vicdansızlık” olarak tanımlayan Kahdeleni Saffediy, ailesinin de orada olduğunu söyledi. Mümkün olduğu kadar haber almaya çalıştığını anlatan Saffediy, “Onlarla sık sık konuşmaya çalışıyorum, birlikte olmak, yanlarına gitmek istiyorum ama imkanım yok. İki yıldır onları görmüyorum, mezun oldum yaşananlar nedeniyle ülkeme ailemin yanına gidemiyorum. Hayatlarından endişe ediyorum” şeklinde konuştu.

Osama Havarai: “Görüntülü konuşurken bombalar düştü çok korktum”

Filistinli olduklarını ancak ailesinin şuan Katar’da olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Osama Havarai, Gazze’de yaşananların çok kötü olduğunu, oradaki insanlar için çok üzüldüğünü söyledi.

Havarai, “Ailemle Skype üzerinden konuşurken bomba düştü ve bu beni çok korkuttu. Sık sık ailemin yaşadığı yerleşim yerinin yakınlarına bombalar yağıyor. Ailem ve yakınlarım savaşın ortasında, birçok tanıdığımı ne yazık kaybettim. İsrail’in sahip olduğu bombalara sahip değiliz, ev yapımı kendi imkanları ile yaptıkları silah ve bombalarla kendilerini savunuyorlar.. Kimin katil olduğu belli, çocuklar ve sivil halk dünyanın gözü önünde öldürülüyor” dedi.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS