“Kendi ayakları üzerinde duran bir belediye yarattık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Belediyelerin birleştirilmesini içeren “reformun” ardından; Vadili, Paşaköy, İnönü ve Akdoğan’ın bileşmesiyle hayata geçen Mesarya Belediyesi’nin ilk başkanı Ahmet Latif, iki yıllık görev süresinde ortaya koyduğu projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, iki yıldır borçlanmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen herhangi bir kuruma borçlu olmayan bir belediye yarattıklarını söyledi.

Mali olarak güçlü bir yapının yanı sıra projelerine devam ettiklerini dile getiren Ahmet Latif, geçtiğimiz iki yılda sınırları içerisinde altyapıya önem gösterdiklerini ve yeni yapılan parklar ve alanlarla birlikte projelerini halkla kavuşturduklarını ifade etti. “İnsan odaklı” çalıştıklarını aktaran Latif, önümüzdeki süreçte de bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

“Geçmişte sadece Akdoğan’da uyguladığımız vizyonu, şimdi diğer köylerimizde de uyguluyoruz”

2022 öncesinde dönemin adıyla ‘Akdoğan Belediyesi’ 2022 sonrasında da Mesarya Belediyesi’de başkanlık yapan Ahmet Latif, “Vadili, Paşaköy, İnönü ve Akdoğan’ın birleşmesiyle kurulan Mesarya Belediyesi, reform içerisindeki en büyük birleşme oldu” dedi, sorumluluklarının 4 kat arttğını söyledi.

Geçmişte Akdoğan’da hayata koydukları projeleri artık diğer köylere de yapmak zorunda olduklarını aktaran Latif, “Bu bizim için zor ama bir o kadar da mutluluk verici. Geçmişte bizim uyguladığımız belediyecilik, diğer köylerde yoktu ama şimdi artık var” ifadelerini kullandı.

“Altyapı çalışmaları, park ve bahçe düzenlemelerine yoğunlaştık”

İki yıla aşkın bir süredir önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Mesarya Belediye Başkanı Latif,

“Son iki yılda özellikle kaldırım, drenaj hatları, peyzaj düzenlemeleri, park gibi projelere yoğunlaştık. Adanın en güzel parklarından birini Akdoğan’da hayata geçirdik. Bu parkı yaparken hem otomatik sulama, aydınlatma, güvenlik ve güzel bir peyzaj düzenlemesi yaptık, restoran yaptık” şeklinde konuştu.

“Kendi ayakları üzerinde duran bir belediye yapısı yarattık”

Mesarya Belediyesi’nin mali yapısından da bahseden Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, iki yıldır borçlanmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen ve herhangi bir kuruma borçlu olmayan bir belediye yarattıklarını söyledi. Araç filosu bünyelerine hiç borçlanmadan 20 yeni araç kattıklarından da bahseden Latif, “Halkımızın mutluluğu için yaptığımız projeler var. Hep daha ileriye bakarak, daha iyiye gitmeyi düşünen bir belediye olarak hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Devlet katkısı nüfusumuza göre yeterli değil”

Bölge nüfusunun yaklaşık 15 bin kişi olduğuna dikkat çeken Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, kayıtsız nüfusun da çok olduğuna dikkat çekerek, “Aldığımız devlet katkısı nüfusumuza göre yeterli değil. Nüfus sayımı mutlaka yapılması lazım. Hem yapılacak yatırımla ilgili, hem de gerçek nüfusunu bilmek adına çok önemli” değerlendirmesini yaptı. 6 Şubat depreminden sonra insanların apartman hayatından vazgeçerek, mümkün olabildiğince kırsala kaydığını belirten Ahmet Latif, hem kendi, hem de başka bölgelerde bunun gözle görülür bir derecede yaşandığını söylerine ekledi.

“Çok yoğun çalışıyoruz, güzel geri dönüşler alıyoruz”

Attıkları her adımda ve hayata geçirdikleri her projede halk odaklı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ahmet Latif şöyle devam etti: “İnsanlarımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz, bu da bize mutluluk veriyor. Vatandaşın en yakın hissettiği kurumlar belediyelerdir. Eğer belediye, onlara her zaman yardımcı olursa, iyi veya kötü gününde yanında olursa, hizmetini eksiksiz alırsa vatandaş bundan mutlu olur. Biz de yaptığımız her projede, gerçekleştirdiğimiz her aktivitede vatandaşımızı düşünerek hareket ediyoruz. O kadar yoğun çalışıyoruz ki, Ben eski adıyla Akdoğan Belediye başkanıyken her gün en az 5 eve gitmeye özen gösterirken, bu yoğunluk içerisinde şu anda 5 günde bir eve bile gidemez hale geldim. Çünkü şu anda çok büyük bir belediye olduk. Daha büyük sorunlar var, daha büyük projeler var, daha büyük bir vizyona sahibiz. Kırsal belediyeden daha kurumsal bir belediyeye geçmek zorunda kaldık.”

“Belediyecilik bizim işimizdir”

Son olarak, mensup olduğu siyasi parti Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de belediyecilik vizyonu hakkında kısa bir görüş bildiren Ahmet Latif, “CTP’nin belediyeleri geçmişten günümüze marka olmuştur. Görevde olan belediyelerimiz, siyasi parti gözetmeksizin insana yönelik projeler hayata geçirmiştir. Belediyeler her zaman insanlara karşı sorumluluklarını en üst düzeyde tutmak zorunda olan kurumlardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belediyeleri de bunu çok iyi yapıyor. Görüyoruz ki, bunlar da halkımız tarafından büyük taktir topluyor. Belediyecilik bizim işimizdir, en güzelini, halkımız en layık olanı da her zaman biz yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.