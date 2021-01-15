Kaygılı başlangıç

Fehime ALASYA

Yerel bulaşın hız kesmediği şu günlerde okulların yarıyıl tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların açılacağı tarih olan 18 Ocak’ta şimdilik bir değişiklik olmadığını ifade ederken, sendikalar, gerek pandemi döneminde ortaya çıkan gerekse mevcut sıkıntıların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

18 Ocak’ta okulların açılmasında şu anki gidişata göre bir sıkıntı olmadığını ifade eden Amcaoğlu, “Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar.” dedi.

Amcaoğlu, Ocak ayı sonunda yapılması planlanan Koleje Giriş Sınavı’nın (KGS) da tarihinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, sendikalar eşit olmayan şartlarda bu sınavın yapılacak olmasını doğru bulmadı.

Amcaoğlu, yarıyıl tatilinden önce birçok vakanın görüldüğü 9 Eylül İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda hala pozitif vakalar olması nedeniyle bu iki okulun 18 Ocak’ta eğitime başlayamayacağı da açıklarken, bu okuldaki 5. Sınıf öğrencilerinde KGS’de sözü edilen eşitsizlik içinde yer alacağı endişesi olduğu öğrenildi.

9 Eylül İlkokulu 5. sınıflarda KGS kaygısı

YENİDÜZEN’in okullardan edindiği bilgiye göre 9 Eylül İlkokulu’nda halen 7 öğretmenin eksik olması nedeniyle eğitime geç başlanacak.

5 öğretmenin testlerinin negatife döndüğü fakat 14 gün daha karantinada kalacakları, 2 öğretmenin ise halen karantinada negatife dönmeyi beklediği belirtiliyor.

5.sınıf öğretmenlerinden birinin karantinada olması nedeniyle bu sınıflarda müfredata ilişkin eksiklik yaşanması durumu da, KGS sınavında eşitsizliğe neden olacak endişesi yaratıyor.

Sendikalar çekincelerini paylaştı

Sendikalar, dezenfekte, hijyen, BEAL ve KGS sınavları, dönüşümlü eğitimin özel okullar ile devlet arasındaki müfredatta yarattığı farklılıklar gibi birçok konuda endişelerini YENİDÜZEN ile paylaştı.

Okullarda random PCR testleri yapılması gerektiğinin altını çizen sendikalar, “Unutulmamalıdır ki hastalığı sendromsuz atlatan çocuklarımız, yerel bulaşta bir anda herkesi tehlike altına sokabilir” dedi, çok dikkatli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

LTB’den okullarda dezenfekte…

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da tüm okulların dezenfekte edildiğine ilişkin paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan okulların özel ekiplerle ilaçlandığı görüntüleri paylaşan Harmancı, “Tüm okullarımızın tüm sınıf ve odaları ikinci dönem öncesi detaylı olarak ilaçlanarak dezenfekte ediliyor” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Umarım bulaş artmaz ve 18 Ocak tarihinde eğitim başlar”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘şu anda’ okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını bildirdi, 18 Ocak’ta yarıyıl tatilinin sona ereceğini, ilk ders zilinin çalacağını açıkladı.

Amcaoğlu: “Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar. Öngörümüz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar neticesinde 1 Şubat 2021’de açılması öngörülen Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu ile Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu dışında kalan okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, 18 Ocak 2021 sonrasındaki bir haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını da bildirdi.

KGS tarihinde de bir değişiklik yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ayrıca, Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, sınavın yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, öğretmenlik sınavlarının ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 6, 7, 13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağının açıklandığını ifade etti.

Amcaoğlu, eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devam edileceğini hatırlattı.

“Umarım bulaş artmaz…”

Ülke içi bulaş açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığını da belirten Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve ekiplerinin, bu sıkıntılı süreci aşmak adına çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Amcaoğlu, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu;

“Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar. Öngörümüz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Dershaneler ve öğrenci taşımacılığı yerel bulaşta büyük sıkıntı”

Bazı okullarda yarıyıl tatilinden sonra eğitime başlanamayacağını ifade eden KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tedbir alınarak bu okullar haricinde diğer okulların açılması görüşünde olduklarını belirtti. Ülkede artan vakaları da işaret eden Elcil, buna Üst Komite’nin karar vereceğini kaydetti.

Ülkedeki yerel bulaşın temel çıkış noktasının dershaneler ve öğrenci taşımacılığı olduğunu savunan Elcil, “Özellikle özel dershanelere öğrenci taşıyan araçlar, değişik okullardan öğrencileri alıp kurslara götürüyor, bu da yer alan çocuklarla yerel bulaştaki vakaları hızlandırıyor. Bunun yanında çeşitli spor aktiviteleri de buna davetiye çıkarıyor.” dedi.

“Sınavlar yapılmamalı…”

Bulaşın devam ettiği gerçeğiyle yaşadığımızın altını çizen Elcil, KGS, BEAL gibi sınavları da eleştirdi.

Elcil, “Dünyadaki diğer ülkeler bu sınavların yapılmaması yönünde karar aldılar. İngiltere’de birçok sınav yapılmıyor. Oysa bizde hiçbir tedbir alınmıyor, hala daha KGS gibi sınavların yapılmasında ısrar ediliyor. Dershaneler de bu amaçla çalışıyor. Bu sınavın kaldırılmasıyla ilgili gündem yok, olsa bu bulaşın da önüne geçilecek.” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel:

“Hassas olduğumuz bazı konular var, Bakanlığa aktardık”

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, özellikle pandemi dönemi okulların eğitime devam etmesiyle bazı konularda hassasiyetleri olduğuna vurgu yaptı. Okullarda sürekli Covid-19 taraması yapılması gerektiğini kaydeden Gökçebel, “Herkese PCR testi random olarak yapılmalıdır. Şu anda okullardaki bulaş da yerel bulaş da ne kadar kontrol altında bilemiyoruz.” dedi.

Semptomsuz olan çocukların bir anda herkesi tehlike altına sokabileceğine değinen Gökçebel, “Öğrenci sağlığı ve güvenliği toplum sağlığının da temel taşıdır. Bu nedenle çok dikkatli ve siyasetten uzak adımlar atılmalı.” şeklinde konuştu.

“Bulaş Temas Protokolü şart”

Mart ayından bu yana ülkede ‘Bulaş Temas Protokolü’ olmamasını eleştiren Gökçebel, bunun gerekliliğine şu örneklerle değindi:

“Bir vaka çıktığı zaman okullarda nasıl bir yol izleneceği belli değildir. Vakalar arttığı zaman bu ekibin yetişemediğini veya bazı konularda geç karar ürettiğini gördük. Bir okulda pozitifler bulunamıyor, ya okul ya sınıf kapatılıyor, ya da temaslılar çapraz olarak başka sınıflara girebiliyor ve zaman geçince bu ortaya çıkıyor. Tüm bunlar Bulaş Temas Protokolü ile bir sisteme oturtulmalı.”

“Üst Komite kararlarına da temkinli yaklaşıyoruz”

Bakanlık ile görüştüklerini kaydeden Gökçebel, yazılı olarak da genel eğitimde var olan ve giderilmesi gereken sorunların yanında pandemi döneminde oluşması gereken birtakım gereklilikleri de ilettiklerini kaydetti.

Okulları Üst Komite görüşü ile 18 Ocak’ta açılacağını dile getiren Gökçebel, bu konuda çekinceleri olduğunu anlattı.

“Salgın dönemindeki gelişmelere diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da Üst Komitenin şekil verdiğini anlatan Gökçebel, “Bazen bu kurul kararlarına siyasetin müdahale ettiğini görüyor ve endişe duyuyoruz. Bazı alınan kararlarda da kişilerin siyasete alet edildiğini, güneyde çalışan emekçiler hususunda da görüyoruz.” diyerek endişesini anlattı.

Hijyen konusunda da edişlere var

Hijyenle bire bir ilgili olan bu salgında hala özel şirketlerden alınan temizlik hizmetlerinde aksamlar yaşandığına da değinen Gökçebel, “Bazı okullarda hademeler 4’ünden beridir okula gitmiyor. Sadece 17 Ocak’ta okula gidip temizlik yapılacak. Bu olur şey değil. Bir günde okullar nasıl hijyen edilecek.” şeklinde konuştu.

Okullara bütçe şart

Okulların çeşitli ihtiyaçlarının olduğu, buna karşın bütçelerinin bulunmadığını da ifade eden Gökçebel, pandemiyle birlikte bu bütçelerin oluşması gerektiğinin altını çizdi. Okullarda, sadece okul yönetimi ve okul aile birliği çabası ile bazı çalışmalarının yürütüldüğünü anımsattı.

“Eşitsizlik çok büyüdü”

Çocuklar arası eşitsizliklerin hat safhaya çıktığı kaydeden Gökçebel, BEAL, KGS gibi sınavların yapılacak olmasını da eleştirdi. Gökçebel; “Uzaktan eğitime erişemeyen çocukların tespiti yapılmadı, dönüşümlü eğitim olan yarı zamanlı devlet okulları ve tam zamanlı özel okullar arasındaki eşitsizliği de çok üst seviyeye çıkardı. Özel okullarda öğrenciler 5 gün okula giderken, devlet okullarında 2, 3 gün okula gidiyor. Zaten eşitsizliğin üzerine olan bu sınavlar yine eşitsizlik ile yapılama hedefinde. Bu olur şey değil.” dedi.

“…kaygılıyız”

Öğretmen atamalarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Gökçebel, “Çok açık kadro var, 50, 60 tane işsiz din öğretmenlerimiz varken, Din öğretmeni münhalı hiç ilan edilmedi bile. Türkiye’den gelecek olan bu din öğretmenlerinin birçoğunun amacı eğitim değil. Bu nedenle kaygılıyız. Bunun yanında ülkemizde branşı olan fakat bakanlığın bundan haberi bile olmayan 150’nin üzerinde öğretmen Türkiye’de getirildi. Bu büyük haksızlık.” ifadelerini kullandı.



Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa okullarında dezenfekte çalışmaları yaptı.