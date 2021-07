Kasapların ifadesiyle et satışlarındaki ‘acı’ gerçek: “Gelip, 10 TL’lik kıyma alan insanlar var”

Kasaplar et fiyatlarındaki artışı “TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi”ne bağladı. Yapılan zamlar ve artan işsizliğin ekonomide daralmaya yol açtığını söyleyen kasaplar “10 TL’lik kıyma istemeye gelen insanlar var ve o kadar az geliyor ki kıyma makinesini bile çalıştırdığımıza değmiyor” diye konuştu.

Kasaplar et fiyatlarındaki artışı “TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi”ne bağladı. Yapılan zamlar ve artan işsizliğin ekonomide daralmaya yol açtığını söyleyen kasaplar “10 TL’lik kıyma istemeye gelen insanlar var ve o kadar az geliyor ki kıyma makinesini bile çalıştırdığımıza değmiyor” diye konuştu.

Kasaplarda 100-120 TL arasında olan et fiyatları, marketlerde 110-150 TL arasında satılıyor.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran kasaplar, vatandaşların alım gücünün düşük olmasının satışların düşmesindeki en büyük nedenlerden biri olduğunu söylüyor.

Gelecek için umut kalmadığını ifade eden kasaplar, “Bugünlere gelebildiysek eğer, bu ülkede kesinlikle bir gelecek yoktur demektir” şeklinde görüş bildirdi.

Halil Akbıçak: “Satışlar durgun, çünkü insanlarımız büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde”

“Et fiyatları aynı. Şu anda piyasada ciddi bir sıkıntı vardır ve sokakta insan yoktur dolayısıyla satışlar oldukça durgun”

Kasaplar Birliği Başkanı, satışların durgun olduğunu söyleyerek, bunun ekonomik çöküntüden dolayı kaynaklandığını belirtti. Akçıbak şöyle konuştu: “Et fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik yok. Fiyatlarımız yılbaşından beridir aynı. Şu anda piyasada ciddi bir sıkıntı vardır ve sokakta insan yoktur dolayısıyla satışlar oldukça durgun. Satışların durgun olmasının başlıca sebepleri insanların alım gücünün düşmüş olması, döviz yükselmesi, zamların yapılmasından kaynaklanıyor. İnsanlarımız büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde ve maalesef bu günden güne daha da kötüye doğru gidiyor. Hükümet edenlerin tutumu bu şekilde devam ettiği sürece maalesef ülkemizin önünü göremiyorum açıkçası ve bence bu uzun yıllar da devam edecek diye düşünüyorum. Pandemi döneminden önce rahat olan insanlar şimdi temel gıda malzemelerini bile karşılayamıyor. İnsanlar ‘En ucuz nasıl günümü geçiririm’ diye düşünmeye başladı. Maalesef durumumuz çok kötü.”

Azmi Erkasap (Azmi Kasap): “Ben bu memleketten göç etmeyi düşünüyorum”

“10 TL’ye, 20 TL’ye gelip ürün isteyen insanlar oluyor. Biz de vermek zorunda kalıyoruz”

“Satışlarımız çok düşük. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ve ne yazık ki sanırım en kötü dönemi yaşıyoruz. Çünkü hem ekonomik sebepler, hem de salgın süreci var. Günümüzde her şeye zam yapılıyor ama maaşlar aynı. Günü birlik yaşıyoruz çünkü koşullar bizi buna zorluyor. 10 TL’ye, 20 TL’ye gelip ürün isteyen insanlar oluyor. Biz de vermek zorunda kalıyoruz. Bir dananın fiyatı 20 bin TL… O dananın üstünden parça parça kesip satış yapmak zorunda kalıyoruz. Durum ne yazık ki içler acısı ve ben bu memleketten göç etmeyi düşünüyorum.”

Türker Yaman (Yaman Kasap): “Şu anda, ‘1 kilo kıyma istiyorum’ diyen insan sayısı çok az”

“Ben 1 yıl öncesine kadar kimseye 100 TL’nin altında kıyma vermiyordum. Son 1 senedir müşterilerimin yüzde 80’i 20 TL’lik kıyma gelip alıyor”

“Ülke ekonomisi günden güne kötüye gittiğinden dolayı şu anda satışlar en alt safhada diyebilirim. Dövizin yükselişi bizleri gerçekten çok ama çok etkiledi. Dövizden dolayı bugün her şeyin fiyatı yüksek. Bunun yanında insanların aldığı maaş da düşük. Ne yazık ki gelir gideri karşılamıyor. Ben 1 yıl öncesine kadar kimseye 100 TL’nin altında kıyma kimseye vermiyordum. Son 1 senedir müşterilerimin yüzde 80’i 20 TL’lik kıyma gelip alıyor. Şu anda, ‘1 kilo kıyma istiyorum’ diyen insan sayısı çok az. Bugünlere gelebildiysek eğer, bu ülkede kesinlikle bir gelecek yoktur demektir.”

Mehmet Kermeoğlu (Kermeoğlu Et Pazarı): “İnsanlarımız artık bugünü kurtarmanın peşinde”

“İnsanlarımız artık bugünü kurtarmanın peşinde. Yarını düşünen yok çünkü koşullar böyle. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz”

“Bu ülkede artık ne yazık ki et almak, et tüketmek lüks oldu. İnsanlarımız şu anda market ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma geldi. İnsanlarımızın alım gücü inanılmaz derecede düştü ama hükümet edenler ne yazık ki her gün zam yapıyor. İnsanlarımız artık bugünü kurtarmanın peşinde. Yarını düşünen yok çünkü koşullar böyle. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. 10 TL’lik kıyma istemeye gelen insanlar var ve o kadar az geliyor ki kıyma makinesini bile çalıştırdığımıza değmiyor. Böyle durumlarda ‘Helal olsun’ deyip daha fazla veriyoruz ama bu nereye kadar gidecek? Günden güne daha kötüye gidiyoruz, bu bir gerçek. İnsanlarımızın Allah yardımcısı olsun.”

Kemal Kamkam: (Kamkam Et Pazarı): “Sadece kasaplar değil hemen hemen tüm esnaflar böyle”

“İnsanlar eskiden gelip 100-200 TL’lik alışveriş yaparken şimdi 50-60 TL’lik alışveriş yapıyor. Bu da insanların alım gücünün düşmesinin en büyük göstergesidir”

“Satışlarımız inanılmaz derecede düşmüş durumda. Aslında sadece kasaplar değil hemen hemen tüm esnaflar böyle. Ekonomik daralmaya girmemiz başlıca etkinlerden biri… İnsanlar eskiden gelip 100-200 TL’lik alışveriş yaparken şimdi 50-60 TL’lik alışveriş yapıyor. Bu da bize insanların alım gücünün düşmesinin en büyük göstergesidir. Günden güne kötüye doğru gidiyoruz.”

Nahit Korkmaz (Hamdi Bey Et Pazarı): “Bu süreç insanları muhtaç olmaya kadar getirdi”

“Ben, bu ülkede muhtaç olan insanların yok denecek kadar az olduğunu savunan birisiydim ama görüyorum ki bu süreç insanları bu noktaya kadar getirdi. Buna kendim şahit oldum”

“Her yıl bu zamanlarda insanların tatile gitmesinden dolayı satışların durgun olması gayet normaldi ama bu yılki durgunluk bundan dolayı değil. Bırakın tatile gitmeyi insanların cebinde et alacak para kalmamış durumda. Ben, bu ülkede muhtaç olan insanların yok denecek kadar az olduğunu savunan birisiydim ama görüyorum ki bu süreç insanları bu noktaya kadar getirdi. Buna kendim şahit oldum. Maalesef ki et alamayacak durumda olan çok insan var. Bugün bir kilo etin fiyatı yüksek. Çünkü hayvancı hayvanını pahalıya satıyor. Tabii günün sonunda ben onların da haklı olduğunu düşünüyorum. Bu iş bir zincirdir. Üretici ucuz üretim yapacak ki, tüketici de ucuz alsın.”

10 TL'lik kıyma miktarı…