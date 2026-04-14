Kardeş Korolar Konseri Mağusa’da yapıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Kardeş Korolar Konseri”, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sanat Derneği ile Samsun Güzel Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen konserin sunumunu Zerrin Baykur üstlenirken; koro şef Aytaç Çağın yönetiminde sahne aldı.

Konser kapsamında Samsun’dan gelen sanatçılar Osman Ergen ve Gökhan Kurtoğlu’na, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından plaket takdim edildi.

Uluçay: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Konser öncesinde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Osman Ergen’in Samsun’dan gelerek her zaman Mağusa’nın yanında olduğunu vurgulayarak, konseri heyecanla beklediklerini ifade etti. Disiplinle çalışan sanatçıları tebrik eden Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür de etti.

Çağın: “Organizasyon ciddi bir emek süreci ardından ortaya çıktı”

Şef Aytaç Çağın ise, organizasyonun ciddi bir emek sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, bölgesel gelişmeler ve savaş atmosferi nedeniyle konserin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda tereddüt yaşadıklarını, ancak bu süreçte Osman Ergen’in teşvikiyle sahne aldıklarını anlattı. Gazimağusa Belediyesi’nin desteğinin bu organizasyonun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çağın, yaklaşık 15 yıldır aynı duyguyu paylaşarak müzik yaptıklarını ve çalışmalarını bir eğitim anlayışıyla sürdürdüklerini kaydetti.